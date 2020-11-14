14 и 15 ноября в 22.00 в эфире программы для родителей #тыЭтоЯ на «Авторадио» известные детские психологи и звезды российской эстрады расскажут, как научиться слышать собственного ребенка, а также обсудят, почему так важно быть с детьми на одной стороне.

В субботний вечер, 14 ноября, в студии «Авторадио» будет обсуждаться тема «Слушать и слышать – как научиться разговаривать с ребенком и проявлять искренний интерес к его проблемам»

Разбираться в причинах, почему родители и дети нередко разговаривают на разных языках и не понимают друг друга, будет детский и подростковый психолог Никита Карпов. Он расскажет, что такое активное слушание, как включиться в разговор с ребенком, если вы устали, и подскажет, в какое время лучше всего заводить с ребенком «душевные» разговоры. Звёздным гостем эфира станет Анна Плетнёва, солистка группы «Винтаж» и мама троих детей.

В воскресном выпуске программы #тыЭтоЯ 15 ноября детский и семейный психолог, многодетная мама Лариса Суркова и известный музыкант, экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер обсудят тему родительской поддержки – почему важно всегда быть на стороне своего ребенка. Денис Клявер — отец троих детей. Он воспитывает семилетнего сына Даниэля, а также у него есть 15-летняя дочь Эвелина и 19-летний сын Тимофей.

Настраивайтесь на волну «Авторадио» и присоединяйтесь к эфиру программы #тыЭтоЯ в ближайшую субботу, 14 ноября и в воскресенье, 15 ноября в 22.00. Записи всех эфиров программ #тыЭтоЯ также доступны на сайте портала «Я-Родитель» и проекта #тыЭтоЯ.

Программа #тыЭтоЯ выходит в рамках одноименного проекта #ТыЭтоЯ. Проект ставит целью помочь родителям и детям в выстраивании здоровых отношения внутри семьи. Проект запущен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с радиостанцией «Авторадио».