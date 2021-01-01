Магазин отделочных материалов для производства белья и одежды «КруАж» сообщает о расширении ассортимента и приглашает покупателей оценить новое поступление красивых и качественных спортивных тканей.

Мы предлагаем:

полотно для купальников;

полотно для фитнеса;

полотна для спортивной одежды;

и другие спортивные ткани.

В наличии синтетический стрейч-трикотаж — бифлекс, который незаменим для пошива эстрадных и цирковых нарядов. Наши полотна соответствуют модным трендам и требованиям к качеству, которые предъявляют к одежде и профессиональные спортсмены, и сторонники здорового образа жизни.

Все ткани компания закупает у лучших производителей по всем миру. Наши поставщики – страны ЕС, Китай, Тайвань и Турция. Приобрести их можно как оптом, так и в розницу.

Магазин «КруАж» работает по адресу улица Озерная, дом 42, стр. 2 (м Озерная), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17.00. Заказ можно сделать также в любое удобное время через интернет-магазин kruaj.com

Минимальная сумма заказа – пять тысяч рублей.

https://kruaj.com/magazin/folder/polotno-dlya-kupalnikov-sporta