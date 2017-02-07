Рекламные баннеры крупнейшей розничной сети магазинов детских игрушек TOY.RU появились на страницах журналов и газет. Благотворительный проект «Поделись ДоброTOY» теперь призывает окружать заботой и любителей почитать.

Яркие рекламные баннеры украсили журналы с лозунгом Благотворительного проекта TOY.RU. «Поделись ДоброTOY» – огромными буквами написано на баннерах, который может встретить любой читатель журналов и газет. Алиса Лобанова – идейный вдохновитель благотворительного проекта – оказалась в центре рекламы и лично призвала каждого делиться добротой. Большое сердце в ее руках символизирует любовь, которую она дарит каждый день малышам с особенностями развития, детям с онкологическими заболеваниями, детям-сиротам в рамках Благотворительного проекта TOY.RU.

Компания TOY.RU уже помогла сотням детям России. Благотворительную деятельность компания начала еще в 2016 году. Проект «Поделись ДоброTOY» уже год дарит подарки, проводит мастер-классы, анимации, ролевые игры, праздники и устраивает встречи со звездами для малышей, которым нужна помощь. Кроме того, компания TOY.RU уже открыла две детские комнаты в онкологическом отделении клиники НПЦ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого вместе с Благотворительным фондом Константина Хабенского и не собирается останавливаться на достигнутом.

TOY.RU не только знает, чего хотят дети, но и помогает им развиваться. Мы учим общаться детей с особенностями развития, поддерживаем и придаем уверенности подросткам из детских домов, окружаем теплотой детишек из онкологических отделений больниц России.