Давно уже прошли времена, когда проживание в доме престарелых считалось чем-то неприличным. Сегодня большинство геронтологических центров соответствуют лучшим европейским стандартам. Старикам, нуждающимся в постоянном внимании и помощи, здесь действительно хорошо. «Старость в радость», как говориться в известной народной поговорке. Примером такого комфортного и уютного пансионата для пожилых является «Родительский дом» в Самаре .

Какими привилегиями пользуются постояльцы дома престарелых

Люди в старческом возрасте, инвалиды и хронические больнее нуждаются в тишине и спокойствии. Поэтому «Родительский дом» расположен вдали от шумных автомобильных магистралей, в экологически благополучном районе города. Здесь к каждому клиенту индивидуальный подход. Перед заселением обязательное знакомство с пансионатом, жильцами и персоналом. Пожилому человеку дадут возможность выбрать любое свободное место в комнате, которой он отдаст предпочтение. Выбор предоставляемых учреждением услуг так же приоритет постояльца.

Особое внимание в частном доме престарелых уделяется организации питания и бытового обслуживания. В столовой «Родительского дома» готовят вкусную и сбалансированную пищу. Питание пятиразовое. Меню разнообразное, удовлетворяющее запросам и потребностям пожилых людей. Всегда много зелени, овощей и фруктов. К торжественным датам и праздникам повара обязательно приготовят что-нибудь особенное вкусное.

В пансионате организована работа круглосуточного поста, куда можно в любой момент обратиться за помощью. При необходимости больного сопроводят в городскую поликлинику, расположенную в шаговой доступности от учреждения. В экстренных случаях медиков вызовут в геронтологический центр.

«Родительский дом», это ещё и пансионат для больных с болезнью Альцгеймера. Здесь имеются отдельные палаты, оборудованные всем необходимым, чтобы людям данной категории было максимально удобно.

Не забывают в доме престарелых в Самаре и про досуг жильцов. Организована работа различных кружков и секций. Женщины любят заниматься рукодельем, мужчины помогают изготавливать предметы декора. Любят у нас собираться одним коллективом и обсуждать телесериал или последние события в стране и мире. Для тех, кто предпочитает активный отдых, имеется возможность заняться лечебной физкультурой.

Как оформиться в пансионат

Уход за пожилыми, это одно из направлений работы дома престарелых. Дополнительно в геронтологическом центре проходят реабилитацию больные после операции или ДТП. Имеется возможность принять дедушку или бабушку на временное проживание. Например, пока родственники уехали в отпуск.

Чтобы оформить престарелого человека в пансионат, достаточно собрать небольшой пакет документов и пройти медицинское обследование. Необходимую помощь в данной работе окажут консультанты «Родительского дома». Чтобы не осталось сомнений в том, что вашему родственнику здесь будет хорошо, можно приехать в учреждение на ознакомительную экскурсию. Предварительная запись по телефону 8 (800) 201-33-51.