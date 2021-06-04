Старость в радость в пансионате для пожилых «Родительский Дом»2021-07-02 21:48
Давно уже прошли времена, когда проживание в доме престарелых считалось чем-то неприличным. Сегодня большинство геронтологических центров соответствуют лучшим европейским стандартам. Старикам, нуждающимся в постоянном внимании и помощи, здесь действительно хорошо. «Старость в радость», как говориться в известной народной поговорке. Примером такого комфортного и уютного пансионата для пожилых является «Родительский дом» в Самаре.
Какими привилегиями пользуются постояльцы дома престарелых
Люди в старческом возрасте, инвалиды и хронические больнее нуждаются в тишине и спокойствии. Поэтому «Родительский дом» расположен вдали от шумных автомобильных магистралей, в экологически благополучном районе города. Здесь к каждому клиенту индивидуальный подход. Перед заселением обязательное знакомство с пансионатом, жильцами и персоналом. Пожилому человеку дадут возможность выбрать любое свободное место в комнате, которой он отдаст предпочтение. Выбор предоставляемых учреждением услуг так же приоритет постояльца.
Особое внимание в частном доме престарелых уделяется организации питания и бытового обслуживания. В столовой «Родительского дома» готовят вкусную и сбалансированную пищу. Питание пятиразовое. Меню разнообразное, удовлетворяющее запросам и потребностям пожилых людей. Всегда много зелени, овощей и фруктов. К торжественным датам и праздникам повара обязательно приготовят что-нибудь особенное вкусное.
В пансионате организована работа круглосуточного поста, куда можно в любой момент обратиться за помощью. При необходимости больного сопроводят в городскую поликлинику, расположенную в шаговой доступности от учреждения. В экстренных случаях медиков вызовут в геронтологический центр.
Не забывают в доме престарелых в Самаре и про досуг жильцов. Организована работа различных кружков и секций. Женщины любят заниматься рукодельем, мужчины помогают изготавливать предметы декора. Любят у нас собираться одним коллективом и обсуждать телесериал или последние события в стране и мире. Для тех, кто предпочитает активный отдых, имеется возможность заняться лечебной физкультурой.
Как оформиться в пансионат
Уход за пожилыми, это одно из направлений работы дома престарелых. Дополнительно в геронтологическом центре проходят реабилитацию больные после операции или ДТП. Имеется возможность принять дедушку или бабушку на временное проживание. Например, пока родственники уехали в отпуск.
Чтобы оформить престарелого человека в пансионат, достаточно собрать небольшой пакет документов и пройти медицинское обследование. Необходимую помощь в данной работе окажут консультанты «Родительского дома». Чтобы не осталось сомнений в том, что вашему родственнику здесь будет хорошо, можно приехать в учреждение на ознакомительную экскурсию. Предварительная запись по телефону 8 (800) 201-33-51.
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