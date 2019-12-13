Российская трехуровневая модель здравоохранения считается одной из эталонных и используется в том числе в Китае и Канаде, а с недавнего времени – в Турции. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ на встрече с врачами во время рабочего визита в Ставрополье в пятницу.

“Мы создали в свое врем – это была середина 2000-х годов – оригинальную российскую трехуровневую систему медицинской помощи. <…> Эта система сейчас используется в Китае и Канаде. Буквально недавно в законодательстве Турции ее закрепили на национальном уровне, не ссылаясь на то, что мы вообще за эту разработку получили золотую медаль Всемирной организации здравоохранения”, – сказала она.

Как пишет ТАСС , министр здравоохранения РФ назвала российскую модель одной из эталонных.

Основные проблемы, по словам Скворцовой, сконцентрированы в РФ “внизу системы” – на первичном уровне, в который включена вся профилактическая медицинская помощь, вакцинация, первичная помощь.

“Второй уровень, которого никогда не было в советское время, – это уровень экстренной специализированной помощи. “Золотой час”, в течение которого человека нужно привезти туда, где есть специализированный центр с реанимацией, интенсивной терапией, прекрасной диагностикой, специально подготовленными врачами. Это сосудистые центры, травмоцентры, которые создаются на межрайонном и межмуниципальном уровне”, – пояснила министр, добавив, что внедрение этого звена позволило существенно снизить смертность населения.

Третий уровень здравоохранения – это центры, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. Развитие телемедицины и санитарной авиации позволяют увеличить доступность в том числе высокоспециализированной медицинской помощи для населения, отметила министр.