Уровень тревожности россиян за последнюю неделю вырос почти в два раза. По результатам исследования фонда «Общественное мнение» (23 — 25 сентября 2022 года) 69% респондентов ответили, что испытывают «тревожное настроение», и только 26% опрошенных чувствуют себя спокойно. Еще в середине сентября цифры были почти с точностью до наоборот.

На уровень стресса влияют и внешние факторы, но основная причина увеличения тревожности кроется в отсутствии внутренней опоры.

Когда ее нет, мы словно лишаемся компаса и сбиваемся с пути. Мы становимся заложниками своих страхов, начинаем искать виновных в наших бедах, перекладываем ответственность на других.

Об этом говорит психолог Эдит Ева Эгер в книге «Выбор»: «Хорошее определение состояния жертвы — это когда ваше внимание сосредоточено вовне, когда вы ищете во внешнем мире кого-то еще, чтобы кто-то был виноват в ваших нынешних обстоятельствах и этот кто-то определил вам и цель, и судьбу и еще отвечал за ваше достоинство».

Чтобы справиться с тревогой, которая уже стала спутником сегодняшнего непростого времени, нужно повышать жизнестойкость. Определить ее уровень поможет тест Сальваторе Мадди.

Люди с хорошей внутренней опорой всегда знают, чего хотят от жизни. Они смело могут положиться на себя даже в самые непростые времена. Чем сильнее внутренний стержень, тем меньше мы зависим от внешних обстоятельств, не даем им разрушать наше внутреннее Я.

Чтобы сделать внутреннюю опору устойчивой и надежной, нужно научиться доверять своему внутреннему голосу, разобраться с ложными ценностями — определить, что на самом деле важно для нас, а что навязано окружающими.

Также нужно очистить свое сознание от лишней «зашлакованности». Для этого можно начать практиковать йогу или ретрит, освоить гвоздестояние, прочитать несколько книг по психологии или пройти курс «Детокс Личности». Это одна из лучших психологических и эффективных программ в стране, которая собрала больше 10 тысяч отзывов благодарности. Ее участники получили бесплатную и по-настоящему качественную психологическую помощь.

Если не позаботиться о своем психологическом здоровье, то в сегодняшних реалиях можно просто «выронить из рук» свою жизнь и разбить её, словно вазу.

Курс «Детокс личности» стартует 10 октября 2022 года. Он длится 21 день и состоит из практик и рекомендаций, основанных на научных данных в области психологии личности.

Авторы программы сделали последний курс в этом году полностью открытым и бесплатным, чтобы как можно больше людей смогли получить помощь в тревожное время.

Зарегистрироваться можно по ссылке.