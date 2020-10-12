Самарская городская клиническая больница 8 готовится к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В медучреждении всего перепрофилируют 180 коек, из них 18 будет реанимационных.

“В настоящее время часть отделения уже готова, планируем полностью завершить подготовку к 15 октября, – рассказал главный врач больницы №8 Сергей Дергаль. – Подготовка проходит с соблюдением необходимых противоэпидемических мер”.

Маршрутизация пациентов других профилей изменена.

Кроме того, дополнительно созданы 200 коек в инфекционном госпитале Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина.

Работа по увеличению коечного фонда в регионе продолжается. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова для оказания помощи пациентам с COVID-19 в медучреждениях региона будет создано 680 дополнительных коек.