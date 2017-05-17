Доктор Альберто Лахо Ривера сообщил в средствах массовой информации о проведении Шестого Всемирного симпозиума по охране здоровья в Мадриде, Испания.

Представление и анонс конгресса состоялись в отеле Four Seasons George V в Париже. Заявленная международная конференция является научной медицинской конференцией и пройдет под лозунгом «Глобализируем интегральное здоровье» 18, 19 и 20 мая 2017 года в Университете Rey Juan Carlos I в Мадриде, Испания.

В шестом международном симпозиуме Международной Ассоциации передового опыта в здравоохранении примут участие представители многих стран, среди которых Испания, Перу, Эквадор, Мексика, Венесуэла, Боливия, Колумбия, Аргентина и Соединенные Штаты Америки.

На симпозиуме соберутся наиболее видные представители международного медицинского сообщества, которые приедут для того, чтобы поделиться своими достижениями и успешными результатами новых методов лечения во всем мире, а также будут отмечены заслуженным признанием и наградами за многолетнюю работу на благо человечества.

Это мероприятие имеет большое значение для медицинского сообщества, принимая во внимание то, что председателем является известный испанский доктор Альберто Лахо Ривера, вице-президент Международной Ассоциации передового опыта в здравоохранении (Испания), доктор судебной медицины в Университете Вальядолид. Также он известен многочисленными наградами за выдающиеся достижения, многолетнюю службу и благотворительную деятельность «Фонда Альберто Лахо», президентом которого он является.

Альберто Лахо также был назван Гражданином Европы в 2015 году за оказание помощи нуждающимся в более чем 50 странах на четырех из пяти континентов с помощью собственного Фонда (www.fundacionalbertolajo.com и www.albertolajo.es) и активное сотрудничество с различными неправительственными организациями.

Председатель 6-го симпозиума Международной Ассоциации передового опыта в здравоохранении доктор Альберто Лахо заявил, что принимает с радостью и ответственностью этот пост, добавив при этом:

«Я благодарю Управление Всемирной ассоциации, назначившей меня председателем этого важного международного конгресса. Члены Ассоциации, существенно расширившей свое присутствие во многих странах мира, рады приветствовать всех участников события. Я надеюсь, что эта конференция будет способствовать поиску пространства для диалога, развитию и обмену идеями в отношении целей, стоящих перед медицинским сообществом, и поможет нам работать с большей точностью, эффективностью и всегда на благо мира».

Доктор Альберто Лахо, получивший в 2016 году награду Международной организации профессиональной подготовки и медицинских исследований «За выдающиеся профессиональные достижения в области здравоохранения», подчеркнул профессионализм и постоянный личностный рост своих коллег: президента д-ра Хуана Ремберто Уртадо Гутьерреса и международных вице-президентов Ассоциации: доктора Лидии Хелены Эрнандес, доктора Гваделупе Чавес Торреса, доктора Розы Марии Халил Биттар, доктора Мануэля Нусете Виани, доктора Хосе Торреса Гомеса, исполнительного директора Джессики Далилы Бернедо-де-ла-Крус и каждого члена Ассоциации, благодаря которым решаются поставленные задачи, обеспечивая улучшение качества жизни людей.

Желающие принять участие в Конгрессе могут связаться с Ассоциацией по адресу www.amesperu.com или с председателем Конгресса д-ром Альберто Лахо: www.albertolajo.es.

Шестой симпозиум по охране здоровья Международной Ассоциации передового опыта в здравоохранении, Международный научный медицинский конгресс под лозунгом «Глобализируем Интегральное здоровье» – это грандиозное мероприятие, способствующее прогрессу в сфере здоровья и пропаганде здорового образа жизни. Мероприятие позволит участникам одновременно насладиться очарованием Мадрида, древней испанской столицы.

https://vimeo.com/217665855