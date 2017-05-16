ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи –разработчик российской вакцины против лихорадки Эбола – полностью наработал объем вакцины, который будет передан в рамках помощи Республике Гвинея по предупреждению возникновения вспышек геморрагической лихорадки. Ранее договоренности о передаче вакцины были достигнуты российской и гвинейской сторонами.

В общей сложности учеными Федерального центра было произведено более тысячи доз вакцины. В ближайшие полтора месяца вакцина будет доставлена в Гвинею. Одновременно с началом применения вакцины в Гвинее российские и гвинейские ученые будут анализировать ход применения вакцины в рамках ее пострегистрационных исследований.

Напомним, что российская вакцина “Гам-Эвак Комби” стала первой в мире официально зарегистрированной и разрешенной для клинического применения вакциной против болезни, вызываемой вирусом Эбола. Российская вакцина была разработана российскими учеными в рекордно короткие сроки и по целому ряду показателей превосходит имеющиеся зарубежные аналоги.