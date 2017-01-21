Современная молекулярная медицина активно решает вопросы ранней диагностики онкологических заболеваний2017-01-29 10:46
Нет большей мудрости, чем своевременность
Любую болезнь гораздо легче вылечить, когда она обнаружена на ранних этапах своего развития. Особенно это касается заболеваний онкологического характера. Например, рак молочный железы, можно излечить в более чем 95% случаев, если он выявлен на начальной стадии.
Современная молекулярная медицина предлагает виды исследований ДНК, которые значительно повышают шансы на своевременное установление диагноза.
В России новейшие молекулярные разработки успешно использует в своей практике медико-генетический центр Геномед. Применяя высокоточные диагностические панели и придерживаясь персонализированного подхода, специалисты центра помогают онкологическим пациентам со всей России встать на путь исцеления.
Если вы прошли множество обследований, но вам не поставили однозначный диагноз, если вы генетически предрасположены к возникновению опухолевых процессов, если вы понимаете, что в вашем организме происходят тревожные изменения – это весомые поводы, чтобы обратиться к генным технологиям и не упустить драгоценные месяцы или даже недели, от которых может зависеть жизнь.
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