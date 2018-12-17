После появления публикаций в прессе об истории 3-летней Саши Батенькиной из Сызрани координатор партпроекта «Крепкая семья», заместитель Секретаря Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной деятельности, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы, член Генерального совета Партии Марина Сидухина лично связалась с мамой ребенка.

Из публикации в прессы мы узнали историю о девочке из Сызрани с диагнозом ДЦП: о том, что ей было отказано в санаторном лечении и инвалидной коляске.

Марина Геннадьевна Сидухина, после уточнения обстоятельств у мамы ребенка, связалась с профильными министерствами и ведомствами, и пролоббировала интересы семьи Батенькиных.

«Мы взяли дело Саши под контроль. Главный эксперт по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Дмитрий Александрович Драч подтвердил, что сегодня к девочке на дом приедет выездная Медико-социальная экспертиза, которая при необходимости внесет коррективы в индивидуальный план реабилитации девочки и включит в программу пункт о техническом средстве реабилитации, который позволит маме перевозить ребенка, а также беспрепятственно покупать билеты в специализированные купе для передвижения в места реабилитации» – рассказала Марина Геннадьевна.