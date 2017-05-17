«Последнее время я чувствую себя хорошо и верю, что скоро станет лучше благодаря тебе. Завтра уже пересадка и я рада, что это так скоро…», – этими словами заканчивается письмо пациентки отделения детской онкогематологии к своему донору. 26 апреля 2017 г. в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой (г. Санкт-Петербург) была проведена трансплантация костного мозга от донора из регистра Самарской станции переливания крови. Самарский донор оказался совместим с пациенткой – девочкой 2001 г.р. с диагнозом острый лейкоз – по генетическим параметрам на 100%.

Донором стал молодой человек, сдавший кровь и ее компоненты более 38 раз, вступивший в регистр потенциальных доноров костного мозга в 2014 г. Александр, ему 26 дет, родился в с. Обшаровка Самарской области, имеет два высших образования и добродушный характер. Для многих пациентов с гематологическими, онкологическими и наследственными заболеваниями – этой порой единственный и долгожданный шанс на выздоровление. Найти генетического двойника для больного – очень сложно, поскольку совпадения происходят в 1 случае из 100 000.

На сегодняшний день в регистре состоят 68102 протипированных донора и уже осуществлено 154 трансплантации костного мозга, из них от самарских доноров уже две. В число пользователей информации о донорах из регистра входят 10 крупнейших российских ЛПУ, осуществляющих аллогенные (неродственные) трансплантации костного мозга.

9 сентября 2014 г. иммунологическая лаборатория ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» вошла в Объединенный российский регистр доноров костного мозга. Работа же по типированию потенциальных доноров костного мозга ведется на станции с 1980 года, когда была создана зональная иммунологическая лаборатория. На сегодняшний день в регистр станции переливания крови входит 4500 добровольцев, из них 1724 вошли в объединенный российский регистр (BMDS). Специалисты службы крови г. Самара ведут постоянную работу по обновлению и пополнению регистра людьми, желающими вступить в ряды потенциальных доноров костного мозга.

Наш самарский донор уже вернулся домой, полный сил и уверенности, что он не сделал ничего особенного: «Мне иногда становится неудобно, когда начинают благодарить за то, что я согласился стать донором. Я считаю, это была моя обязанность. В донорстве нет ничего страшного – страшнее было отказаться». После проведения процедуры Александр сказал врачам, что чувствует себя прекрасно и будет рад в будущем познакомиться с девочкой, которая нуждалась в его помощи: «Очень интересно как прошла трансплантация и помогла ли она. Теперь у меня есть еще одна сестра – “сестра по крови”.

Надеемся, что в дальнейшем число самарских доноров, спасших жизнь тяжелобольным людям, будет расти.