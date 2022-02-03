Главный тренд ушедшего 2021 года – забота о себе и о своем здоровье. И если о ментальном здоровье мы заботиться научились, то о физическом часто забываем.

Как часто нужно менять средства гигиены? Сколько раз в год нужно ходить к гинекологу? Какая длительность цикла – нормальная? Как сказать маме о том, что начались месячные? Эти и другие вопросы девушки стесняются задавать вслух.

Чтобы помочь разобраться в теме месячных без стеснения, бренд Kotex запустил проект «ТакЕстественно». В своем ТикТок аккаунте бренд публикует видео с гинекологом Стасей, где доктор развеивает мифы вокруг месячных, отвечает на вопросы подписчиц и рассказывает о правилах гигиены.

Проект поддержали известные блогеры: близняшки Катя и Настя twinsrussian, Луиза-Габриэла Бровина luiza.gabriela.brovina, Лиза Василенко elizabethvasilenko, а ставшая популярной пара Маша и Роберт thegerbers_ напомнила, что тему месячных можно обсудить даже с парнем – и это #ТакЕстественно. Блогеры призвали девушек не забывать о своем здоровье и «сходить к гинекологу в аккаунт @kotexrussia». Кампания получила большой отклик у аудитории, один из роликов набрал 3,6 млн просмотров, а суммарный охват уже составил 5,8 млн.

«Тема месячных и личной гигиены, к сожалению, до сих пор табуирована в России. Мамы не рассказывают дочерям, почему необходимо регулярно посещать врача, даже если ничего не болит, как часто нужно менять прокладку, как правильно соблюдать интимную гигиену. Мы хотим сделать обсуждение этих тем чем-то нормальным, не вызывающим стеснений. Это повысит качество жизни каждой девушки», – прокомментировала работу над проектом старший бренд-менеджер по коммуникациям Kotex Ксения Сизова.

Задача бренда Kotex – сломать все преграды, стоящие на пути девушек перед походом к гинекологу. Именно поэтому одним из призов акции #ТакЕстественно, проводимой в партнерстве с сетью магазинов «Магнит», стал купон на обследование у гинеколога в любом городе России, а также полное обследование организма в качестве главного приза.

Родителям следует с детства приучать девочку с особым вниманием относиться к вопросу личной гигиены и здоровья. Это важно для того, чтобы девушку не смущал в дальнейшем визит к гинекологу, не был для нее стрессовым. Красота и здоровье каждой из нас начинается с заботы о своем теле.