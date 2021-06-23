Здоровье

Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей 2021-06-24 17:25



Министерством здравоохранения Российской Федерации подведены итоги Всероссийского конкурса врачей 2021 года. Среди победителей конкурса – три врача медицинских учреждений Самарской области. На третий этап Всероссийского конкурса врачей в 2021 году поступило 609 работ из 58 субъектов Российской Федерации и 8 федеральных органов исполнительной власти. В номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» 1 место занял врач общей практики (семейный врач) Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района Ольга Новичкова; в номинации «Лучший стоматолог» 1 место – врач-стоматолог Самарской стоматологической поликлиники № 3 Наталья Султанова; в номинации «Лучший педиатр» 3 место – заведующая консультативной поликлиникой – врач-педиатр Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Наталья Короткова. Представители отрасли здравоохранения Самарской области ежегодно принимают участие во всероссийских и региональных конкурсах профессионального мастерства. Победы медицинских работников в конкурсах свидетельствуют о высокой степени их профессионализма. Кроме того, повышается престиж учреждения, которое создает условия для профессионального роста и достижений таких специалистов.

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