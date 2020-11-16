Пациенты с онкологическими заболеваниями зачастую остаются наедине со своей проблемой. Близкие родственники и друзья не всегда могут найти нужные слова поддержки и помочь справиться с этой трудной ситуацией. Пройти этот непростой этап можно, обратившись к медицинскому психологу.

В штате Городской клинической онкологической больницы №1 в г. Москве есть такой специалист. Поэтому все пациенты могут получить психологическую помощь. Важно понимать, что клинический психолог отличается от психиатра или психотерапевта: он не назначает лекарственные препараты, а работает с психоэмоциональным состоянием пациента.

Как работает клинический психолог

К каждому пациенту врач находит индивидуальный подход. Кому-то совсем не нужна консультация, а кому-то не обойтись без адаптации к своему заболеванию. Специалист помогает найти баланс между проблемой и ресурсами человека. Цель взаимодействия с пациентом – перестройка его поведения.

Главный врач больницы Галкин Всеволод Николаевич считает, что крайне важно проводить психологическую работу с онкопациентами. Это помогает им приобрести положительный настрой на лечение и пройти все этапы терапии в спокойном психоэмоциональном состоянии.

Медицинский психолог Первой онкологической больницы Москвы, в первую очередь, анализирует деструктивные мысли, которые приводят пациентов к тревоге и депрессии. Неправильное восприятие ситуации мешает рациональной адаптации и принятию диагноза.

У многих онкопациентов на фоне постоянного страха ухудшается течение фоновых заболеваний. Психолог прорабатывает и эти моменты. Нередко у пациентов возникают психосоматические симптомы, которые требуют коррекции:

учащенное сердцебиение;

нарушение сна и пищеварения;

ощущение кома в горле, тошнота.

Помощь не только больному, но и семье

Зачастую онкологические больные закрываются, уходят в себя и пытаются самостоятельно пережить эту ситуацию. Такой подход в корне не верен. Одним из путей принятия своего заболевания является проявление эмоций. Клинический психолог не может вылечить или исправить чувства пациента, но он создает те условия, в которых пациент сможет открыться.

Но работу необходимо проводить не только с самим пациентом, но и с его близкими. Семейное консультирование позволяет оказать медицинскую помощь полноценно и комплексно.

Результат лечения

Конечной целью психотерапии является повышение качества жизни пациента и его родственников. Для этого необходимо улучшить эмоциональное состояние, придать мотивации для борьбы с заболеванием, настроить на положительные установки.

Безусловно, провести такую работу над собой самостоятельно очень трудно и даже порой невозможно. Поэтому и существует такой специалист, как онкопсихолог. Он помогает сделать действующим лицом в восстановлении здоровья самого пациента.

Для грамотного и эффективного лечения лучше обратиться за консультацией к медицинскому психологу. В Первой онкологической больнице Москвы есть такой специалист, готовый помочь не только пациенту, но и его семье. Благодаря совместным усилиям результатом лечения станет осознание, принятие своего диагноза, активная борьба с ним и полноценная жизнь.