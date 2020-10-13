В реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, участвуют все муниципалитеты Самарской области. Тольятти не стал исключением. Начиная с прошлого года, местные предприятия одни из первых подключились к участию в его мероприятиях.

В целях повышения конкурентоспособности и востребованности граждан на региональном рынке труда с 2019 года реализуется мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

Вопросам всесторонней поддержки кадрового потенциала области особое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

ПАО «КуйбышевАзот» второй год подряд сотрудничает с центром занятости Тольятти в части профобучения своих сотрудников. Так, в прошлом году повысили свою профессиональную квалификацию 23 человека, в этом году договор заключен на обучение 273 работников старшего поколения и 7 женщин, находящихся в декретном отпуске.

Среди обучившихся по программе «Наставничество как метод обучения и развития персонала» – начальник лаборатории Татьяна Мазанцева. В центральной заводской лаборатории женщина работает уже более 30 лет. В Тольятти молодым специалистом по распределению приехала из Нижнего Новгорода, бывшего Горького. За время работы воспитала не один десяток специалистов.

Возможностью обучиться навыкам наставника воспользовалась с удовольствием.

С этого года возможность учиться и повышать уровень своих профессиональных знаний появилась и у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Мария Метлицкая до ухода в декретный отпуск со вторым ребенком работала переплетчиком в заводской типографии. Узнав о возможности получить новую профессию – дизайнер – прошла курсы переподготовки в течение 2,5 месяцев и вышла на работу уже с новыми знаниями.

«Обучение было организовано в удобное время: в основном, в вечернее время, когда с ребенком мог посидеть кто-то из родных. Кроме того, многие программы преподавались в дистанционном формате, что в период пандемии было крайне важно», – рассказала Мария.

В 2020 году запланировано обучение 1142 граждан в возрасте 50-ти лет и старше и 399 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет, женщин. На текущий момент заключены договоры на обучение 2842 граждан в возрасте 50-ти лет и старше. Завершили обучение 1930 человек (нарастающим итогом с 2019 года 5896 человек). Доля занятых граждан после завершения обучения в настоящий момент составляет 99%. В рамках реализации мероприятия по переобучению женщин с детьми заключены договоры на обучение 815 человек. Завершили обучение 414 человек.

«Механизм реализации мероприятия экономически выгоден как самому гражданину – обучение для людей абсолютно бесплатное, так и для работодателя – затраты на обучение работников будут ему возмещены центром занятости», – рассказала и.о. министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Участники мероприятий имеют возможность пройти как повышение квалификации для получения дополнительных знаний в своей профессиональной сфере, так и переподготовку для смены трудовой деятельности с учетом индивидуальных особенностей человека.