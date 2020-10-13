Нацпроект «Демография» дает возможность осваивать работникам новые профессии2020-10-12 14:48
В реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, участвуют все муниципалитеты Самарской области. Тольятти не стал исключением. Начиная с прошлого года, местные предприятия одни из первых подключились к участию в его мероприятиях.
В целях повышения конкурентоспособности и востребованности граждан на региональном рынке труда с 2019 года реализуется мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.
Вопросам всесторонней поддержки кадрового потенциала области особое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Среди обучившихся по программе «Наставничество как метод обучения и развития персонала» – начальник лаборатории Татьяна Мазанцева. В центральной заводской лаборатории женщина работает уже более 30 лет. В Тольятти молодым специалистом по распределению приехала из Нижнего Новгорода, бывшего Горького. За время работы воспитала не один десяток специалистов.
Возможностью обучиться навыкам наставника воспользовалась с удовольствием.
«Обучение было организовано в удобное время: в основном, в вечернее время, когда с ребенком мог посидеть кто-то из родных. Кроме того, многие программы преподавались в дистанционном формате, что в период пандемии было крайне важно», – рассказала Мария.
В 2020 году запланировано обучение 1142 граждан в возрасте 50-ти лет и старше и 399 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет, женщин. На текущий момент заключены договоры на обучение 2842 граждан в возрасте 50-ти лет и старше. Завершили обучение 1930 человек (нарастающим итогом с 2019 года 5896 человек). Доля занятых граждан после завершения обучения в настоящий момент составляет 99%. В рамках реализации мероприятия по переобучению женщин с детьми заключены договоры на обучение 815 человек. Завершили обучение 414 человек.
«Механизм реализации мероприятия экономически выгоден как самому гражданину – обучение для людей абсолютно бесплатное, так и для работодателя – затраты на обучение работников будут ему возмещены центром занятости», – рассказала и.о. министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.
Участники мероприятий имеют возможность пройти как повышение квалификации для получения дополнительных знаний в своей профессиональной сфере, так и переподготовку для смены трудовой деятельности с учетом индивидуальных особенностей человека.
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