28 января министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов вручил руководителям учреждений здравоохранения ключи от новых современных машин, укомплектованных всем необходимым оборудованием.

В рамках федеральной программы Минпромторгома России в Самарскую область осуществлена поставка 23 новых автомобилей класса «В» (12 ГАЗ, 11 УАЗ).

6 автомобилей ГАЗ отправились в Тольятти, 5 ГАЗ в Самарскую областную станцию скорой медицинской помощи (Новокуйбышевск и Безенчук), 12 машин ГАЗ и УАЗ пополнили парк районных больниц – Елховская, Богатовская, Борская, Большечерниговская, Исаклинская, Клявлинская, Нефтегорская, Пестравская, Приволжская, Хворостянская, Челно-Вершинская.

- Мы надеемся, что этот автотранспорт принесет не одну спасенную жизнь, – подчеркнул Михаил Ратманов. – Мы и далее будем переоснащать службу скорой помощи, и я надеюсь, через два-три года у нас не будет ни одной машины, которая бы вызывала сомнения по своим техническим качествам. Благодарю всех сотрудников службы скорой помощи за отличную работу.

Министр осмотрел новые автомобили и пообщался с сотрудниками «скорой».

Напомним, 28 декабря 2018 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил руководителям станций скорой помощи ключи от 15 машин. Пять из них уехали в Тольятти, 9 – в Сызрань и одна – в Жигулёвскую центральную городскую больницу. Это стало возможным благодаря тому, что Губернатор и Правительство региона системно работают над включением губернии во все национальные проекты, в том числе, по линии Министерства здравоохранения РФ.

В ближайшие годы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется открыть 2 сосудистых центра в Тольятти и Сызрани, а также переоснастить стационарное отделение Самарского областного и Тольяттинского онкодиспансеров и запустить 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Для жителей удаленных от райцентров сёл намечено строительство, реконструкция ФАПов, закупка оборудования. Это позволит существенно повысить доступность медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов.

Все эти меры, в том числе, пополнение автопарка скорой помощи, помогут повысить ожидаемую продолжительность жизни граждан, доступность и качество медицинской помощи.