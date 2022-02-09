Не так давно певица Лиза Ставрова познакомилась с основательницей благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль. Знакомство прошло действительно успешно, ведь теперь Лиза – амбассадор фонда Саниям.

К своей новой должности Лиза отнеслась довольно серьезно, и буквально несколько дней назад она закупила и совместно с Саниям передала в благотворительный фонд «Добрый дом», где проживают семьи из регионов с онкобольными детьми, необходимые для детей вещи, а также игрушки, канцелярию и сладости.

На этом Лиза не планирует останавливаться. Она будет продолжать помогать разным детским домам, а подробнее о ее благотворительной деятельности можно узнать в ее инстаграм-аккаунте @lizibethst.