В Совете Федерации под председательством Валентины Ивановны Матвиенко состоялась встреча с представителями регионов, тружениками социальной сферы села. Глава СФ отметила, что в последние годы реализуются эффективные программы развития сельской медицины. Так, благодаря программе «Земский доктор» за пять лет более двадцати двух тысяч врачей пришли на работу в сельские населенные пункты и рабочие поселки.

По завершении встречи состоялось награждение лучших представителей социальной сферы села благодарностями Председателя Совета Федерации и ведомственными наградами. Среди награжденных – врач из Самарской области –Юрий Алексеевич Сазонов. Он получил почетную грамоту министерства здравоохранения Российской Федерации.

Вот уже 30 лет Ю.А. Сазонов работает врачом общей практики в Кинель-Черкасской центральной районной больнице, куда приехал после окончания медицинского университета. И все эти годы верен единственному месту работы, единственному коллективу и своим пациентам.

Юрий Алексеевич ведет амбулаторный прием в офисе врача общей практики № 3 села Березняки, обслуживает села Березняки, Вязники, Дубовый Колок, Новые Ключи, Заовражный, причем, расстояние от ЦРБ до этих сел составляет от 15 до 60 километров. Но в любую погоду Юрий Алексеевич на посту: обслуживает вызовы на дому, несет экстренные дежурства на врачебном участке, проводит работу с диспансерной группой больных, осуществляет санитарно-просветительную работу. Он широко применяет в своей практике современные методы обследования, активно осваивает новые технологии. Так, в офисе реализуется проект «Система информационной поддержки врача общей практики».

Коллеги отмечают, что в этом удивительном человеке счастливым образом соединились огромный жизненный опыт, неутолимая жажда познаний, взвешенность поступков, отзывчивость. Его знают в каждом доме обслуживаемого им участка, в каждой семье. Не считаясь со временем, Юрий Алексеевич и днем, и ночью спешит на помощь своим пациентам. В экстремальных ситуациях не теряет самообладания, высокого профессионализма. Кроме того, он всегда готов прийти на помощь сотрудникам больницы, охотно делится с ними опытом, помогает в практической работе.

Заместитель председателя правительства Самарской области – министр здравоохранения Г.Н. Гридасов:

«Развитие сельской медицины – один из приоритетов в работе регионального правительства. У нас активно действует программа «Земский доктор», строятся новые медицинские учреждения, в том числе быстровозводимые модульные фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории для сельских врачей. Кинель-Черкасский район – в числе лидеров по реализации программ поддержки сельского здравоохранения, по привлечению молодых врачей. В прошлом году мы ввели в строй модульную консультативную поликлинику в с. Кротовка. А за время действия программы «Земский доктор» в район приехали на работу 54 специалиста. В районе трудятся много достойных представителей нашей медицины, среди них и семейный врач Юрий Алексеевич Сазонов».