Самарский областной СПИД-центр одержал победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Центр подавал заявку в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы», в которой занял первое призовое место.

Конкурсная комиссия по достоинству оценила те масштабные перемены, которые произошли в ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» на протяжении нескольких последних лет. Если в 2013-м году в Центре было 103 сотрудника, то сейчас трудовой коллектив насчитывает уже 420 человек. Менее чем за четыре года создано более трёхсот новых рабочих мест по различным специальностям. Для каждого сотрудника организовано рабочее место, укомплектованное всей необходимой современной техникой и инвентарем, оборудованы комфортабельные комнаты приема пищи для персонала.

Огромную роль играет благоприятный психологический климат, который удалось создать в коллективе, усилиями самих сотрудников при поддержке руководства СПИД-центра. Развита система наставничества, более опытные коллеги щедро делятся опытом с молодежью. Используются новые интересные формы работы, в частности выездные акции по экспресс-тестированию на ВИЧ, организационно-методические выезды в города и районы области. Важную роль играет развитая система внутренних корпоративных коммуникаций. Все это привлекает в Центр новые кадры, последнее пополнение трудового коллектива состоялось буквально в сентябре этого года, на работу в СПИД-центр пришли 14 новых врачей и медицинских сестёр.

6 октября 2017 года в Правительстве Самарской области состоится вручение дипломов за победу в региональном отборочном туре. Затем предстоит борьба за призовые места уже во Всероссийском этапе конкурса, который проходит по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ.