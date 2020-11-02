Уже месяц в Самарской области действует региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он был создан по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с целью повышения доступности медицинской помощи жителям региона в период сложной эпидемиологической ситуации.

Центр функционирует на базе Самарской городской клинической поликлиники № 15. За весь период работы специалистами принято более 30 тысяч звонков от жителей, к более 15 тысячам пациентов направлены мобильные бригады.

«В составе центра ежедневно с 8 до 20 без выходных работают 20 специалистов из разных лечебных учреждений города: операторы, врачи, психологи, – рассказала главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло. – Основная функция координационного центра – прием звонков, ответы на вопросы, консультирование пациентов. В сутки мы принимаем более тысячи звонков. Звонки поступают от пациентов, которым требуется медицинская помощь, поэтому наши доктора беседуют с такими пациентами и, убедившись в наличии симптомов заболевания, оформляют вызов врача к этим пациентам». Также центр осуществляет дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, включая новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Для этого операторы центра по графику обзванивают пациентов.

«После того, как принимается вызов, на следующий день специалисты колл-центра обзванивают наших пациентов для уточнения: был ли доктор у больного, получена ли медицинская помощь? Каково состояние здоровья человека, который накануне обращался в центр», – отмечает руководитель медучреждения.

Большой объем организационной работы в центре выполняют молодые специалисты. Студенты старших курсов медицинского университета и учащиеся медицинского колледжа имени Н. Ляпиной принимают звонки от граждан, пациентов, консультируют их, разгружая старших коллег и давая им возможность провести тщательный опрос заболевших пациентов, чтобы определить, какая помощь им требуется безотлагательно. Ребята работают в центре с самого начала и уже обладают необходимыми навыками, знаниями, опытом маршрутизации пациентов, оказывают посильную, в том числе и моральную, психологическую помощь жителям.

Студентка колледжа им. Ляпиной Кристина Яньшина учится на 4 курсе, хочет стать фельдшером в бригаде скорой помощи. А пока помогает своим старшим коллегам, отвечая на вопросы жителей. «В день на каждого из нас приходится около 100 звонков, – рассказывает Кристина. – Основные вопросы, которые возникают наиболее часто – вызов врача на дом. Информация о нашем центре широко представлена в регионе, и люди знают, куда обращаться, если возникла проблема и они не могут дозвониться в поликлинику. Есть вопросы по поводу обращения к врачу, если пациент прикреплен к одному лечебному учреждению, а проживает в другом месте. Спрашивают, как быть, если получен положительный результат теста на коронавирус. А самые сложные случаи, когда звонит пациент с высокой температурой, и к нему необходимо срочно направить врача».

Напомним, в регионе дополнительно сформированы 130 мобильных медицинских бригад, основной задачей которых является оказание медицинской помощи гражданам с признаками ОРВИ на дому.

В центре организована работа телефона «горячей линии», куда жители Самарской области могут позвонить при повышенной температуре и признаках простудного заболевания и вызвать медицинских работников на дом по номерам: 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.