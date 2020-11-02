Студенты медколледжей работают операторами в корцентре амбулаторной медицинской помощи2020-11-13 18:23
Уже месяц в Самарской области действует региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он был создан по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с целью повышения доступности медицинской помощи жителям региона в период сложной эпидемиологической ситуации.
Центр функционирует на базе Самарской городской клинической поликлиники № 15. За весь период работы специалистами принято более 30 тысяч звонков от жителей, к более 15 тысячам пациентов направлены мобильные бригады.
«После того, как принимается вызов, на следующий день специалисты колл-центра обзванивают наших пациентов для уточнения: был ли доктор у больного, получена ли медицинская помощь? Каково состояние здоровья человека, который накануне обращался в центр», – отмечает руководитель медучреждения.
Студентка колледжа им. Ляпиной Кристина Яньшина учится на 4 курсе, хочет стать фельдшером в бригаде скорой помощи. А пока помогает своим старшим коллегам, отвечая на вопросы жителей. «В день на каждого из нас приходится около 100 звонков, – рассказывает Кристина. – Основные вопросы, которые возникают наиболее часто – вызов врача на дом. Информация о нашем центре широко представлена в регионе, и люди знают, куда обращаться, если возникла проблема и они не могут дозвониться в поликлинику. Есть вопросы по поводу обращения к врачу, если пациент прикреплен к одному лечебному учреждению, а проживает в другом месте. Спрашивают, как быть, если получен положительный результат теста на коронавирус. А самые сложные случаи, когда звонит пациент с высокой температурой, и к нему необходимо срочно направить врача».
В центре организована работа телефона «горячей линии», куда жители Самарской области могут позвонить при повышенной температуре и признаках простудного заболевания и вызвать медицинских работников на дом по номерам: 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.
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