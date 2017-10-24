8 ноября в Москве на Конгрессе Российского общества рентгенологов и радиологов заведующий рентгеновским отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Алексей Юдин стал обладателем престижной награды профессионального сообщества – «Лучший в профессии».

Эта награда учреждена впервые за 101-летнюю историю общества рентгенологов и радиологов и является почетным признанием со стороны коллег. Лучшие рентгенологи выбирались Президиумом Российского общества рентгенологов и радиологов.

Алексей Евгеньевич Юдин – выпускник Куйбышевского медицинского института. Его врачебный стаж начался в 1983 году, а стаж в рентгенологии – в 1987 году. В Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина он работает с 2006 года в должности заведующего отделением. Врач высшей квалификационной категории, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенологии.