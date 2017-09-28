Ежегодно в онкогинекологическом отделении Самарского областного клинического онкологического диспансера более 1200 пациенток получают квалифицированную специализированную помощь. Проводится хирургическое лечение больных со злокачественными, предопухолевыми новообразованиями женских половых органов, а также инвазивная уточняющая диагностика с целью выявления патологических процессов.

В отделении медицинскую помощь получают пациенты как из Самары и Самарской области, так и из городов России и ближнего зарубежья. На лечение приезжают пациенты из Казахстана, Пензы, Оренбурга, Саратова и Ульяновска.

За 2016 год было проведено более 100 операций пациентам из других регионов. Заведующий онкогинекологическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера Владимир Щукин:

- В нашем учреждении ежегодно оперируется более 1000 женщин с онкологическими заболеваниями или подозрениями на злокачественные опухоли различных локализаций. В последнее время мы уделяем большое внимание органосохранным операциям, чтобы женщины могли в дальнейшем забеременеть и родить детей. Одной из них является трахелэктомия – уникальная методика длительной и сложной операции, которая позволяет удалить опухоль, но сохранить матку. Первая такая операция была выполнена в 2010 году, тогда к нам приезжал автор методики – профессор из Будапешта, и вместе с московскими коллегами был проведен мастер-класс для наших специалистов. После этого мы включили этот вид операций в практику нашей работы. На сегодня мы выполнили 8 подобных операций, одна из прооперированных женщин родила ребенка.

И в отделении, и в целом в онкологическом диспансере с каждым годом увеличивается количество операций, и это отрадный показатель, так как оперативное вмешательство на ранних стадиях заболеваний позволяет сохранить человеку жизнь и здоровье на долгие годы.

Пациентка из Оренбургской области Марина Сячина: «Я приехала в Самарский онкоцентр на операцию потому, что знаю: здесь современное оборудование, высококлассные специалисты, плюс рекомендации друзей, которые проходили здесь лечение. Я прохожу здесь обследование и лечение не первый раз, и очень довольна отношением медицинского персонала, я полностью доверяю врачам, здесь все хирурги высокого класса».