В воскресенье, 12 ноября, в преддверии Международного дня студентов в УК «МТЛ «Арена» подвели итоги регионального конкурса «Студент года-2017». Лучших студентов региона поздравил врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

На главной сцене победители и лауреаты премии получили дипломы из рук почетных гостей – председателя Самарской Губернской Думы Виктора Сазонова, депутата Государственной думы Надежды Колесниковой, ректора СамГМУ Геннадия Котельникова, олимпийских чемпионов Тагира Хайбулаева и Ирины Близновой и других.

Открывая торжественную церемонию, Дмитрий Азаров отметил, что конкурс сегодня стал авторитетной региональной премией.

«Мы собрались, чтобы отметить лучших из лучших, людей совсем молодых, но уже многого достигших. Отметить всех тех, кто весь этот год чувствовал себя гражданином Российской Федерации, чувствовал себя человеком ответственным за то, что происходит и в стране, и в Самарской области. Я хочу вас за это поблагодарить. Я приветствую вашу энергию, ваш энтузиазм, ваш интерес к окружающему миру, к учебе и к тому, что происходит вокруг – только так можно добиваться результатов, и я надеюсь, что эти навыки позволят вам добиться успехов. А это значит, что успехов добьется и наша самарская земля, и вся страна», – отметил глава региона.

Дмитрий Азаров также отметил, что сегодня в России очень многое делается для того, чтобы старшеклассники и студенты имели возможности для самореализации. Он напомнил, что на федеральном уровне запущен ряд проектов – «Лидеры России», «Лучший по профессии», разнообразные конкурсы, направленные на выявление молодых, энергичных и талантливых людей. К таковым относится и премия «Студент года».

«Те знания, которые вы приобретаете благодаря вашим педагогам, те проекты, которые вы реализуете, позволяют вам лучше видеть цель, к которой нужно стремиться. На своем пути вы должны заручиться поддержкой близких, обрести соратников. Только объединившись, можно добиваться по-настоящему грандиозных результатов, — напутствовал студентов Дмитрий Азаров и подчеркнул, что все собравшиеся в зале, несмотря на результаты конкурса, уже победители. – Но эту победу необходимо подтверждать каждый день».

Глава региона сообщил присутствующим, что в Самарской области создается

областной совет старост. Так, уже сегодня, 13 ноября, стартует двухдневный семинар для 400 старост, которых обучат основам лидерства.

Напомним, на конкурс «Студент года-2017» было подано 426 заявок, из которых 183 были отобраны для участия в очном этапе. В итоге претендентами на победу в 8 номинациях стали 60 студентов (по 5 человек в каждой номинации). В этом году было установлено рекордное количество участников-образовательных организаций – 71 (12 образовательных организаций высшего образования и 59 профессиональных образовательных организаций). Кроме того, расширилась и география – впервые за историю регионального конкурса в нем зафиксированы заявки от участников из 21 муниципального образования (10 городов и 11 сел и поселков Самарской области).

Гран-при из рук врио Губернатора Самарской области получил Сергей Пушняк. Лучший студент этого года также одержал победу в номинации «Студенческий лидер ВУЗа». Молодой человек является членом профсоюзного комитета студентов Самарского государственного университета путей сообщения, руководителем направления студенческих отрядов проводников Самарского регионального отделения «Российские Студенческие Отряды», заместителем председателя общественного молодёжного парламента при Самарской Губернской Думе. В конкурсе «Студент года» он принимает участие с 2015 года. Сергей Пушняк становился лауреатом регионального конкурса, а также номинантом российской национальной премии «Студент года».

«Я много участвую в различных конкурсах, но победа именно на самарской земле для меня очень важна», – поделился Сергей Пушняк.

Лучший студент 2017 года Самарской области поблагодарил руководство своего ВУЗа, своих преподавателей и родителей и отметил, что это общая победа.

Список победителей конкурса «Студент года-2017» по номинациям:

Гран-при и «Студенческий лидер ВУЗа» Сергей Пушняк (Самарский государственный университет путей сообщения);

«Молодой профессионал года» – Михаил Воронцов (Поволжский государственный колледж);

«Интеллект года» – Евгений Васильев (Тольяттинский государственный университет); «Доброволец года» – Татьяна Захарова (Самарский государственный институт культуры);

«Спортсмен года» – Анастасия Москалева (Международный институт рынка); «Спортивная команда года» – команда по фитнес-аэробике «Мэдис» (Самарский государственный технический университет);

«Студенческая творческая личность года» – Екатерина Иванова (Самарская государственная сельскохозяйственная академия); «Журналист года» – Елена Недялкова (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва);

«Студенческое СМИ года» – телевизионная редакция молодежного медиа-холдинга «Есть Talk» «Толк ТВ» (Тольяттинский государственный университет);

«Студенческий лидер ссуза» – Юлия Изотова (Поволжский государственный колледж) – победитель номинации «Самый творческий коллектив Самарской области» – хоровой коллектив СамГМУ, (Самарский государственный медицинский университет).

Специальный приз «За верность выбранному пути»:

Кузьмина Екатерина (Международный институт рынка);

Сатонин Алексей (Самарский государственный технический университет);

Тлеккалиев Манас (Самарский государственный университет путей сообщения);

Трифонов Иван (Самарский государственный институт культуры);

Ужакова Анастасия (Отрадненский нефтяной техникум).