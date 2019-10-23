На III Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности состязались 46 000 учащихся2019-11-22 15:20
Подведены итоги III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности для учащихся 5-11-х классов и студентов среднего профессионального образования 2019-2020 учебного года (https://olimpiada.oc3.ru/).
Олимпиада организована по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
Олимпиада проводится в третий раз и проходит в заочной форме в 2 тура, среди участников следующих возрастных групп:
В Олимпиаде приняло участие беспрецедентно высокое число участников – 46 000 учащихся и 2 300 педагогов из 81 региона Российской Федерации.
По итогам заключительного тура 99 участников стали победителями III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и 3 657 пользователей заняли призовые места.
О Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности:
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