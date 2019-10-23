Подведены итоги III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности для учащихся 5-11-х классов и студентов среднего профессионального образования 2019-2020 учебного года (https://olimpiada.oc3.ru/).

Олимпиада организована по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Олимпиада проводится в третий раз и проходит в заочной форме в 2 тура, среди участников следующих возрастных групп:

возрастная группа учащихся 5-6-х классов (10-12 лет);

возрастная группа учащихся 7-8-х классов (12-14 лет);

возрастная группа учащихся 9-х классов (14-16 лет);

возрастная группа учащихся 10-11-х классов (15-18 лет);

возрастная группа обучающихся по программе среднего профессионального образования (15-18 лет).

В этом году задания Олимпиады были подготовлены авторским коллективом в соответствии со стандартами заданий международного исследования PISA по финансовой грамотности.

В Олимпиаде приняло участие беспрецедентно высокое число участников – 46 000 учащихся и 2 300 педагогов из 81 региона Российской Федерации.

По итогам заключительного тура 99 участников стали победителями III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и 3 657 пользователей заняли призовые места.

О Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности:

В рамках реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» по заказу Министерства финансов Российской Федерации сроком с 2017 года по 2021 год включительно ООО «АйТи Агентство ОСӠ» организует ежегодную Всероссийскую онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности.