В субботу, 14 апреля, в 15.00 в Самаре стартует ежегодная массовая акция “Тотальный диктант”.

2018 год объявлен Указом Президента РФ Годом волонтера. В этой связи в Самарском университете – на главной площадке акции «Тотальный диктант-2018» – текст прочитает заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области, подполковник внутренней службы Ольга Шелест. В регионе она обрела широкую известность благодаря волонтерской деятельности. Активная позиция и неравнодушие Ольги Шелест помогли десяткам брошенных детей и сирот обрести свою семью.

“Тотальный диктант” пройдет в аудиториях Самарского университета (г. Самара, улица Лукачёва, 45). Желающим проверить свою грамотность с собой нужно взять паспорт и шариковую ручку.

Составителем текста для “Тотального диктанта-2018” стала известная российская писательница Гузель Яхина. Она подготовила для участников три текста: “Утро”, “День”, “Вечер”. Каждый отрывок рассказывает об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. Впоследствии эти отрывки войдут в ее новый роман “Дети мои”.

Желающим принять участие в акции необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru, создать личный кабинет и выбрать в качестве площадки Самарский университет. После проведения диктанта свои результаты можно будет узнать в личном кабинете.