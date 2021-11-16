Актуальные вопросы образовательной отрасли обсудили депутаты Думы г.о. Самара на заседании профильного комитета под председательством Вячеслава Звягинцева. К разговору и совместному поиску решения вопросов были приглашены председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы Светлана Ильина, представители высшей школы, средне-специальных учебных заведений, министерства образования и науки Самарской области, городского департамента образования, руководителей школ. Задача – выработать созвучные адресные предложения.

Как рассказала собравшимся Юлия Макарова, руководитель управления общего и дополнительного образования департамента образования администрации г.о. Самара, в этом году в Самаре 14 509 детей стали первоклассниками. В некоторых школах были сформированы даже дополнительные классы, при этом учителей остро не хватает. Многие педагоги работают на двух ставках, чтобы обеспечить потребности школы в учителях, в том числе предметников.

«Существенно помогло внесение изменений в федеральное законодательство, что позволило принимать на работу в школу студентов старших курсов. Но даже с учётом этого руководители образовательных учреждений вынуждены перераспределять часы работы среди педагогов школы. Это приводит к увеличению нагрузки на специалистов, также директора принимают учителей по внешнему совместительству. Таким образом, оказалось, что 257 учителей начальных классов в Самаре сейчас работают в две смены, то есть ведут не только уроки, но и классное руководство. А ещё 2 745 учителей-предметников, которые ведут уроки в 5-11 классах, работают на двух ставках и более», — пояснила ситуацию Юлия Макарова.

Сейчас в отрасли образования в Самаре сложился дефицит кадров порядка 600 вакансий педагогов. В 155 муниципальных образовательных учреждениях работают 6 282 педагога, 92% из них женщины. 53% педагогического состава Самары имеют стаж работы более 20 лет и ещё 20% учителей с опытом работы свыше 10 лет. По мнению депутатов, ситуация с дефицитом кадров в отрасли сложилась критическая, требующая новых мер для решения проблемы привлечения выпускников педагогических вузов и ссузов на работу в государственные школы. Тем более, что зачастую коммерческие образовательные центры репетиторства предлагают молодым педагогам бо́льшую зарплату за гораздо меньшую нагрузку.

Своим видением ситуации поделились с парламентариями и представители вуза, готовящего кадры для отрасли. Как рассказала Наталья Кислова, проректор по учебно-методической работе и качеству образования Самарского государственного социально-педагогического университета, сейчас развивается система целевых наборов. Когда студенты поступают на бюджетное обучение с условием обязательной отработки по окончании вуза по полученной профессии. «Мы говорим о целевом обучении, но сегодня в нашем университете из городских школ работают 36 целевиков, это те ребята, которые потом должны будут отработать три года в школе. Это, конечно, не решает проблему. Второй аспект — нужно наставничество, я понимаю, что это огромная нагрузка на действующих педагогов, но если наш студент испытывает проблемы с адаптацией в школе на начальном этапе, то дальнейший его уход из профессии становится закономерным. Здесь надо нам объединиться уже на уровне обучения в университете в части наставнического сопровождения студентов. Сейчас это большая проблема, особенно с учетом дистанционного обучения – наших студентов в школу не пускают. Практику они проходят онлайн. Это увеличит проблемы с их подготовкой к профессиональной деятельности», — сказала проректор ПГСПУ, добавив, что часть выпускников уезжает ещё и в другие города.

Систему целевого набора необходимо совершенствовать, считает председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы г.о. Самара Вячеслав Звягинцев. Логично было бы распространить данную практику работы с вузами ещё и на средне-специальные образовательные учреждения, готовящие педагогов. Поддержку комитета получила и тема наставничества «Конечно, молодежь должна получить в школе или в детском саду наставника. Который бы на протяжении года работал с молодым кадром, передавал многолетний опыт и вводил бы в коллектив. Также целесообразно продумать внедрение дополнительных льгот для педагогов для повышения престижа профессии. Это может быть и внеочередное зачисление ребенка в первый класс школы, где работает данный педагог, и бесплатное посещение культурных мероприятий, спортивного зала».

Ещё одной социальной льготой для работников образования, которую вполне по силам реализовать на муниципальном уровне, по мнению председателя Думы г.о. Самара Алексея Дегтева могло бы стать бесплатное питание для детей педагогов. Такая мера также снизит нагрузку на учительский бюджет.

Впрочем, также шла речь и о необходимости отражения в консолидированном бюджете дополнительных средств на прибавки к зарплате педагогам. Все эти вопросы депутаты городской Думы планируют обсудить с коллегами из областного парламента в рамках круглого стола, который состоится 26 ноября.

«Это задачи федеральные, есть ориентиры, когда Президент говорит, что зарплата должна быть на уровне экономики, но этого можно достичь только с поддержкой федерального бюджета. Следующий вопрос ближе к региону, но тоже нуждается в поддержке федерального центра – создание условий труда, которые резко отличаются в разных школах. Надо строить новые образовательные учреждения. Мы с главой города Еленой Владимировной Лапушкиной достигли соглашения, что как только выбирается строительная площадка для новой школы и определён подрядчик – надо определять руководителя будущей школы, который с этого момента начинает формировать свою учительскую команду, подбирать себе кадры из студентов педагогического профиля. Ведь когда будущие педагоги придут на экскурсию в новую школу и увидят современные условия труда — они с удовольствием останутся в профессии»,- отметил спикер городской Думы Алексей Дегтев, опираясь, в том числе, и на свой многолетний педагогический опыт.

Также в рамках комитета подвели итоги организации досуга и отдыха детей и подростков в летнее время. Трудоустроены были 2639, в загородных лагерях оздоровились почти 6 тысяч человек. В следующем году работа в данном направлении будет продолжена, сообщает gordumasamara.ru.