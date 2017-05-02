В этом году в них приняли участие более 500 юных спортсменов из 27 муниципальных районов Самарской области. 12 мая состоялась торжественная церемония открытия игр на стадионе «Олимп» пос. Суходол Сергиевского района.

Парад команд-участников состязаний начался с церемониального выноса знамен Самарской области и Сергиевского района. В этом году сельские спортивные игры были посвящены 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В представлении, развернувшемся на поле, были отражены незабываемые страницы истории России.

Со словами приветствия в ходе торжественной церемонии открытия к участникам и гостям праздника обратился министр образования и науки Самарской области В.А. Пылёв: «Сельские спортивные игры – это часть серьезной патриотической акции, ведь неслучайно соревнования проходят сразу после великого Дня Победы. В этом мероприятии принимают участие Герои Советского Союза, Герои России. Чрезвычайно важно, что дети имеют возможность пообщаться с легендарными людьми вживую».

Также к собравшимся обратился президент благотворительного фонда «Гордость Отечества», Герой Советского Союза, депутат Государственной думы РФ генерал-полковник Николай Тимофеевич Антошкин. Он подчеркнул значимость для молодежи спортивной и воспитательной составляющих мероприятия: «Уникальные сельские спортивные игры Самарская область принимает уже третий раз, подавая пример всему нашему государству».

Впервые в этом году соревнования проходили по 13 видам спорта: мини-футбол, стритбол, настольный теннис, полиатлон, самбо, рукопашный бой, бокс, плавание, шахматы, дартс, лапта, городошный спорт, черлидинг.

Закрытие игр прошло в тот же день в физкультурно-оздоровительном комплексе «СТАРТ» Кинель-Черкасского района. Все победители и участники получили дипломы, памятные кубки и подарки от спонсоров соревнований.