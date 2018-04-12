Агрономы завершили укладку газона футбольного поля самарского стадиона Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе правительства Самарской облаcти.

Газон для самарского стадиона 6 апреля был срезан в питомнике в Германии и 14 апреля доставлен в Самару на 22 большегрузных машинах. Площадь игрового поля с технической зоной составляет более 10,6 тыс. кв. м. Чтобы газон быстрее прижился, его будут подогревать девять установок “искусственного солнца”.

Газон состоит преимущественно из мятлика и райграса. “Эти сорта травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля”, – отметили в пресс-службе.

Специалисты уже приступили к прошивке газона синтетическим волокном, которое укрепит его и сделает менее травмоопасным. Укрепление газона займет семь дней.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей турнира. На групповом этапе здесь сыграют Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания – Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня) и Сенегал – Колумбия (28 июня). Также на стадионе пройдут матчи 1/8 финала и 1/4 финала.