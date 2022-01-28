В минувшие выходные на территории базы учебно-спортивного центра «Чайка» в восьмой раз прошел лыжный марафон «Сокольи горы – 2022».

Соревнования имеют долгую историю, беря свое начало от знаменитого Куйбышевского марафона, который перестал проводиться с 2009 года. Спустя 6 лет турнир был возрожден усилиями Самарской федерации лыжных гонок уже под названием «Сокольи горы», а вскоре его включили в календарь престижной серии марафонов Russialoppet. Два года подряд самарская лыжная гонка занимала второе место в финале национальной премии «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

От Думы городского округа Самара в церемонии открытия принял участие депутат Михаил Кабанов.

В рамках «Сокольих гор» прошли Ночная гонка, марафон свободным стилем на дистанциях 50 км, 30 км, 20 км, 10 км и 3 км, а также забеги на дистанциях 30 км, 15 км, 7,5 км и 2,5 км классическим стилем.

Двукратным победителем самарского марафона в этом году стал Максим Черезов. Житель города Переславль-Залесский Ярославской области выиграл 50 км свободным ходом, опередив на финише Ивана Кустова из Сахалинской области и москвича Алексея Барышникова. Также Черезов первым финишировал на дистанции 30 км классическим стилем. Второе место занял самарец, мастер спорта Дмитрий Афанасьев.

Дистанцию 30 км свободным стилем выиграла Вероника Лопатина из Перми. Она опередила на финише самарца Дмитрия Бабкина и Ульяну Карпову из Архангельска.

Все призовые места гонки на 20 км – за уроженцами Самарской области. Первым на финише был тольяттинец Илья Белявцев. Призерами стали Сергей Пустовалов и Александр Безрученко из Петра Дубравы.