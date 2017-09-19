Спорт

«Противостояние: земля Новгородская» – Новгородская область проводит открытый чемпионат России по страйкболу 2017-09-19 21:02



Чемпионат должен стать сюжетом нового увлекательного боевика, который выйдет на экраны осенью 2019 года. А план битвы обсуждается как основа одной из сюжетных линий игры The World of Tanks. Напоминаем, что уже через несколько дней Новгородская область примет открытый чемпионат России по страйкболу «Противостояние: земля Новгородская» ( http://standoff2017.ru/ ). Масштабные соревнования, организованные «Агентством Готовых Решений» и «Территорией активных игр «Полигон» при поддержке Правительства Новгородской области, объединят более 2000 человек, представляющих 12 регионов России. Генеральным спонсором чемпионата выступит федеральный обувной холдинг ZENDEN GROUP. Подробная информация о соревнованиях и условиях участия – на сайте: http://standoff2017.ru/

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