IX зимняя Универсиада высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации проводится в соответствии с приказом № 71 от 12 февраля 2019 года Министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Патрушева.

Данным приказом создан организационный комитет в состав которого от Самарской области вошли: заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, ректор ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» Александр Петров, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы, Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо Тагир Хайбулаев.

IX зимняя Универсиада вузов Минсельхоза России проходит по восьми видам спорта: мини-футбол, шахматы, настольный теннис, лыжные гонки, армрестлинг, зимний полиатлон, гиревой спорт, борьба дзюдо.

Соревнования проходят в несколько этапов: 1 этап – внутривузовские соревнования, 2 этап – первенство в дивизионах (федеральных округах) по видам спорта: мини-футбол, шахматы, настольный теннис и 3 этап – финальные соревнования. В 2019 году финальные соревнования пройдут, в период с 10 по 16 марта, в Самарской области, на базе Самарского ГАУ (мини-футбол, настольный теннис, шахматы) и УСЦ «Чайка» г. Самара (лыжные гонки).

Предварительно в финальных соревнованиях заявлены 24 аграрных вуза:

1. Самарский ГАУ 13. Кубанский ГАУ

2. Башкирский ГАУ 14. Курганская ГСХА

3. Белгородский ГАУ 15. Новосибирский ГАУ

4. Волгоградский ГАУ 16. Пензенский ГАУ

5. Воронежский ГАУ 17. РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

6. Вятская ГСХА 18. Орловский ГАУ

7. Горский ГАУ 19. Санкт-Петербургский ГАУ

8. Дальневосточный ГАУ 20. Саратовский ГАУ

9. Донской ГАУ 21. ГАУ Северного Зауралья (г. Тюмень)

10. Ижевская ГСХА 22. Тверская ГСХА

11. Казанская ГАВМ 23. Чувашская ГСХА

12. Красноярский ГАУ 24. Южно-Уральский ГАУ

Состав участников финала может измениться, это будет известно уже в ближайшие часы.

Торжественное открытие Универсиады состоится 11 марта 2019 года в 17.00 в Культурно-спортивном центре Самарского ГАУ (п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 7Б).

Официальный канал освещения соревнований: https://vk.com/ixuniversiada_mcx

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