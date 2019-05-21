В преддверии Дня физкультурника в министерстве спорта Самарской области чествовали спортсменов старшего возраста, отличившихся на крупнейших соревнованиях в Европе.

На встрече, состоявшейся 8 августа в зале заседаний министерства спорта на улице Молодогвардейской, 234, присутствовали герои недавно завершившихся в Турине Европейских ветеранских игр, других крупных соревнований, руководители Спортивного Союза граждан среднего и старшего возраста Самарской области. Первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин тепло поздравил ветеранов с их заслуженным успехом, вручил им подарки и благодарственные письма минспорта за вклад в развитие физической культуры и спорта в Самарской области. В числе поздравлявших были депутат Самарской губернской думы, руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России Виктор Воропаев и председатель областных федераций легкой атлетики и велоспорта Александр Казмерчук. По завершении официальной части завязался интересный и конструктивный разговор на тему ветеранского спорта, длившийся более часа.

- Правительство Российской Федерации уделяет огромное внимание вопросу развития массового спорта, – сказал, в частности, Андрей Харин. – Разработан федеральный проект «Спорт – норма жизни», основная задача которого – увеличить к 2024 году число занимающихся физкультурой и спортом в общей доле населения до 55 процентов. И ветеранское спортивное движение – очень важный аспект пропаганды спорта и здорового образа жизни. Ваше участие в соревнованиях, ваши победы – пример для многих людей, в первую очередь, для молодежи. Вы наглядно демонстрируете, что возраст спорту не помеха. Здоровья вам и новых спортивных побед!

- Дорогие ветераны, вы легендарные люди еще советской закалки, я бы сравнил вас с ветеранами Великой Отечественной, и у вас, как и у них, есть, чему поучиться, вам есть, о чем рассказать, – добавил к сказанному Виктор Воропаев. – И очень важно, чтобы нынешние мальчишки и девчонки стремились быть похожими на вас.

В числе награжденных были тольяттинцы – медалисты Европейских ветеранских игр в Турине Ольга Агишева, Галина Горовая, Анатолий Онучин, Владимир Жаров, трехкратный чемпион прошедшего в Испании чемпионата Европы по гребле среди ветеранов, профессор из Самары Юрий Солодянников, руководители Спортивного Союза граждан среднего и старшего возраста Сергей Кондратьев и Олег Храмов, старейший спортсмен-ветеран Самарской губернии, чемпион Всемирных и Европейских ветеранских игр Николай Михайлов из Портпоселка, которому идет уже 90-й год. Спортсмены-ветераны поделились своими впечатлениями от выступлений на европейских турнирах и внесли ряд предложений по улучшению спортивной работы с гражданами пенсионного возраста. В частности, они посетовали на то, что в некоторых городах губернии занятия на спортсооружениях для данной категории населения являются платными, и у многих пенсионеров нет финансовой возможности нести такое бремя расходов, что, несомненно, ограничивает и без того узкий круг людей этого возраста, участвующих в физкультурно-спортивной жизни.

- К сожалению, в рамках законодательства только муниципалитеты решают, на каких из подчиненных им объектов могут предоставляться населению бесплатные физкультурные услуги в рамках муниципального задания, – ответил на вопрос Андрей Харин. – Сейчас во многих районах области строятся и уже построены множество новых спортобъектов. И нам, для привлечения больших масс населения, интересны, даже не дворцы спорта, содержание которых обходится очень дорого, а малозатратные, в частности, плоскостные спортсооружения, на которые свободно могут прийти все желающие. Мы также готовы рассмотреть, на каких объектах областного подчинения могли бы бесплатно заниматься люди старшего возраста, объединенные в клубы и другие юридические образования.

Согласно статистике, озвученной присутствовавшим на встрече руководителем управления физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрием Чесалиным, доля граждан пенсионного возраста, систематически занимающихся физкультурой и спортом в Самарской области, постоянно растет и в настоящее время составляет 6 процентов. Но это пока еще в несколько раз меньше, чем средний показатель по всем возрастным категориям – 38 процентов. А ведь именно физическая культура, а не таблетки – залог долгой, плодотворной жизни! И министерству спорта, и Союзу пенсионеров, и Спортивному Союзу граждан среднего и старшего возраста предстоит большая созидательная и пропагандистская работа по вовлечению тысяч пенсионеров в ряды физкультурников. И в этом им призван помочь новый федеральный проект «Спорт – норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».

Одна из приоритетных задач национального проекта – создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе – повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. Под решение этих задач муниципальным образованиям в скором времени будут выделены немалые федеральные средства, и хочется верить, что все они будут использованы по целевому назначению.

Агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО»