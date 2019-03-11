Во вторник сборная России одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде.

На Универсиаде в Красноярске российские хоккеисты играли лучше с каждым матчем, поделился мнением с ТАСС первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

В составе победителей отличились Максим Джиошвили и Дмитрий Колготин, за команду соперника забил Себастьян Смида.

России выигрывала хоккейный турнир на Универсиадах среди мужчин восемь раз.

“Я как член команды и участник этого процесса могу сказать, что это командная победа – все ребята бились друг за друга, были единым целым, прибавляли от игры к игре, – сказал Роман Ротенберг.

После победного матча в раздевалке хоккеисты спели гимн страны.

“Это очень важная победа. Непросто играть при таком давлении домашних трибун – всегда тяжело выигрывать дома, мы понимаем это по истории спорта. Но ребята сегодня справились, поэтому поздравляю всю команду, огромное спасибо болельщикам за поддержку. И спасибо тренерскому штабу”, – заключил Ротенберг.

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов прокомментировал “СЭ” победу российской студенческой сборной на Универсиаде в Красноярске.

– Хотел бы поздравить всех наших спортсменов с убедительной победой в общем командном зачёте, – сказал Михайлов. – Это большая работа, причём в плане подготовки как к матчам, так и к такому глобальному спортивному событию. Это толчок для развития массового и студенческого спорта.