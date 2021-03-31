Пятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет одновременно в 85 городах России и установит новый мировой рекорд2021-05-25 08:12
30 мая 2021 года в 09:00 по московскому времени в Самаре на спортивный старт выйдут более 100 тысяч бегунов. Жители Самары пробегут четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21 км. Уникальный полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» уже в пятый раз пройдет в 85 городах Российской Федерации.
Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 году в главной Книге рекордов Гиннеса появилась запись о «Полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно». «ЗаБег.РФ» побил Мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.
Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году Беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток, а в 2020 году Беговой столицей стал Нижний Новгород.
Выдача стартовых пакетов участников будет проводиться 28–29 мая с 10:00 до 21:00 в торговом центре «Сила Спорта», 3 этаж.
Организаторы полумарафона напоминают жителям города Самары о необходимости предъявить медицинскую справку при получении стартового пакета.
Расписание и время стартов:
В целях реализации мер по профилактике возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организаторы V Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» предоставят участникам медицинские маски и перчатки, в фан-зоне, стартовых коридорах и на трассе предусмотрены санитайзеры, будут контролироваться нормы социального дистанцирования. Всю дополнительную информацию можно найти на сайте забег.рф и в социальных сетях проекта:ВК – https://vk.com/zabegrf Instagram – https://www.instagram.com/zabegrf/ Сайт – забег.рф Ссылка с меткой – https://clc.am/zabegrf Хэштеги для социальных сетей: #забегрф #лигагероев #странаводномритме #бежитвсястрана#бежитвсяРоссия #zabegrf #heroleague #бегузаСамару Визуальные материалы (фото и видео): https://yadi.sk/d/pCOefDy4FFeXGg?w=1
© 443000.ru