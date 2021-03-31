30 мая 2021 года в 09:00 по московскому времени в Самаре на спортивный старт выйдут более 100 тысяч бегунов. Жители Самары пробегут четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21 км. Уникальный полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» уже в пятый раз пройдет в 85 городах Российской Федерации.

Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 году в главной Книге рекордов Гиннеса появилась запись о «Полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно». «ЗаБег.РФ» побил Мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.

Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году Беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток, а в 2020 году Беговой столицей стал Нижний Новгород.

Беговая столица России определяется по трем критерием отбора: среднему показателю дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города, средней скорости бега участников.

Выдача стартовых пакетов участников будет проводиться 28–29 мая с 10:00 до 21:00 в торговом центре «Сила Спорта», 3 этаж.

Организаторы полумарафона напоминают жителям города Самары о необходимости предъявить медицинскую справку при получении стартового пакета.

Расписание и время стартов:

07:00 – Открытие фан-зоны

09:00 – Старт 1 км

10:00 – Старт 10 км и 21,1 км

12:00 – Старт 5 км

13.00 – Начало награждения победителей

В целях реализации мер по профилактике возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организаторы V Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» предоставят участникам медицинские маски и перчатки, в фан-зоне, стартовых коридорах и на трассе предусмотрены санитайзеры, будут контролироваться нормы социального дистанцирования. Всю дополнительную информацию можно найти на сайте забег.рф и в социальных сетях проекта: