26 февраля 2020 года в Самаре подвели итоги регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась на ледовой арене физкультурно-спортивного комплекса «Ипподром-Арена». Поздравил спортсменов, их тренеров и родителей главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов.

«Привлечение ребят к занятию спортом – главная задача соревнований. Доступность массового спорта и физической культуры в Приволжье подробно обсудили на заседании Совета округа, которое прошло в Тольятти. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров особо отметил результативность общественного проекта «Золотая шайба», который ежегодно собирает все больше мотивированных ребят», – подчеркнул Владимир Купцов.

В Самарской области ведется активная работа по популяризации физкультуры и спорта — строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, многофункциональные спортивные площадки, регулярно проводятся массовые занятия спортом для жителей региона в парках, скверах и других общественных пространствах. Все это способствует достижению целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2020 году в соревнованиях первого этапа в муниципальных образованиях приняли участие 197 команд. В региональном этапе участвовали 47 команд из 30 муниципалитетов Самарской области. Всего в мероприятии приняли участие 2338 юных спортсменов. Турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» проходил в трёх возрастных группах: 2005-2006г.р., 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р.

По итогам игр три команды – победители финальных турниров в разных возрастных группах – завоевали право на участие во Всероссийском финальном турнире, который проходит в эти дни в Сочи.

Победители и призеры игр регионального этапа получили сертификаты на приобретение хоккейной экипировки до 100 000 рублей, а лучшие тренеры – гранты в размере 10 000 рублей.

Организаторы соревнований – министерство спорта Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий», органы местного самоуправления муниципальных образований. Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова. В этом сезоне окружной проект по развитию детского и юношеского хоккея «Золотая шайба» проводится при поддержке госкорпорации «Ростех», холдинга «Вертолеты России» и других надежных партнеров.

«Поздравляю всех участников, тренеров, родителей с успешным завершением региональных соревнований! Желаю вам сохранить заряд бодрости до следующих игр, сберечь и приумножить радость дружеского общения и чувство товарищества, которое сформировалось у вас за время проведения «Золотой шайбы», – обратился к ребятам главный федеральный инспектор по Самарской области.

Победители регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова в 2020 году:

Городские команды: в средней возрастной группе – команда «Сокол» (г.о.Сызрань), в старшей возрастной группе – команда «Союз» (г.о.Самара), в младшей возрастной группе – команда «Спорт-град» (г.о.Отрадный). Эти команды представят Самарскую область на Всероссийском турнире в Сочи, который стартовал 25 февраля.

Сельские команды: средняя группа – команда «Шершни» (Пестравский район), старшая группа – команда «Белый барс» (Кошкинский район).