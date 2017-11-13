В Красноармейском районе Самарской области завершены работы по изъятию свиней у населения и их ликвидации, в связи с обнаружением очагов африканской чумы. Напомним, в конце октября на территории села Красноармейское сразу в 3 личных подсобных хозяйствах были отмечены случаи падежа свиней.

Пробы патматериала, отобранные от погибших животных, были отправлены на лабораторные анализы. Экспертиза подтвердила опасения ветеринаров о наличии вируса африканской чумы у 8 свиней: в одном из дворов по улице Степной было заражено 3 свиньи, во втором на улице Ульяновской – одно животное, в третьем на улице Шоссейной – АЧС обнаружена сразу у 4 свиней. Еще у одного жителя села Красноармейского, проживающего на улице Чапаевской, специалисты обнаружили мясо свинины, также зараженное вирусом АЧС. В итоге на территории села было зафиксировано 4 очага африканской чумы свиней.

В связи с этим вышло Постановление правительства Самарской области об установлении карантина по АЧС. В первую угрожаемую зону попало полностью все село Красноармейское. По существующим ветеринарным нормативам, всё свинопоголовье, находящееся в первой угрожаемой зоне, подлежит обязательному уничтожению с последующим сжиганием трупов животных.

Ветеринары обследовали все без исключения дворы и выявили наличие у населения 641 головы свиней, которые были изъяты и уничтожены бескровным способом, а именно при помощи инъекций со специальным ветпрепаратом. Туши свиней были вывезены на полигон в нескольких километрах от села, в границах бывшего скотомогильника, и сожжены. Технология ликвидации животных в данном районе была неоднократно отработана во время учений по африканской чуме свиней, теперь технологию уничтожения пришлось применить в условиях реального карантина. Для проведения работ помимо местных ветеринаров были привлечены специалисты из соседних районов.

На всех трех автомобильных выездах из села Красноармейского – были установлены круглосуточные карантинные ветеринарные посты. Специалисты ветеринарных служб совместно с сотрудниками ДПС совершают досмотр автотранспорта, чтобы предотвратить вывоз мяса или живых свиней из карантинной зоны. Все автомобили проезжают через дезинфекционный барьер – для обработки колес специальным дезраствором и хлорной известью.

Грунтовые дороги, ведущие из села были перепаханы, с целью ограничить неконтролируемый выезд автотранспорта из села. Все подсобные помещения, где содержались больные свиньи были сожжены, а территория продезинфицирована. В эпизоотических очагах запрещено: посещение территорий посторонними лицами, кроме ветперсонала, перемещение животных, убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов убоя, а также кормов. Запрещен выезд и въезд любого автотранспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации инфицированных очагов.

Жителям села Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года.

Всем сельчанам, у которых были изъяты свиньи, получат денежную компенсацию из расчета порядка 106 рублей за килограмм живого веса за взрослых животных, и порядка 350 рублей за килограмм за молочных поросят.

Вторая угрожаемая карантинная зона по АЧС наложена на весь Красноармейский район. Это значит, что на территории всего муниципального района запрещены реализация свиней и мяса свинины, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, связанных с перемещением свиней, закупка свиней у населения и их вывоз за пределы угрожаемой зоны.

Карантин будет действовать до 1 декабря 2017 года.