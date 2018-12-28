Предпосылкой пожара на 2-ух танкерах-газовозах в регионе Керченского пролива в Черном море могло стать несоблюдение техники безопасности на фоне неудовлетворительного состояния судов, заявил РИА Новости гл. редактор “Морского бюллетеня”, специалист по морскому праву М. Войтенко.

Раньше было сообщено, собственно что суда “Канди” и “Маэстро” под флагом Танзании пылают в Керченском проливе. Предположительно пожар случился во время передачи горючего с борта на борт. По последним сведениям Росморречфлота, 12 человек удалось спасти, 11 тел найдено и 9 пропали без вести.

По словам эксперта, незадолго до происшествия – возникновения пожара при перекачке газа с борта на борт – оба газовоза “маскировались”.

“Оба судна гасили свои АИС (автоматическая идентификационная система в судоходстве – ред.), что даёт возможность говорить о том, что танкеры работали в “серой зоне”, с нелегальными схемами перевозки и перегрузки сжиженного углеводородного газа (СУГ). С большими временными интервалами регистрировались у берегов Стамбула и Темрюка”, – добавил Войтенко.