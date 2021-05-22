Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) и ее руководитель Михаил Шмаков в последнее время проявляют большую активность в СМИ то в одном регионе, то в другом. Из последнего: господин Шмаков поддержал городские власти в части обязательной вакцинации работников сферы услуг и торговли. А как раз перед этим был поднят вопрос об отсутствии индексации пенсий работающим пенсионерам.

Правда, чуть позже выяснилось, что господин Шмаков лишь поддержал аргумент, выдвинутый телеведущим Евгением Поповым, баллотирующимся в Госдуму. Ранее, опять же по предложению репортера, президент ФНПР предлагал ввести неограниченные льготные кредиты многодетным семьям, об этом пишет издание Московский монитор .

Однако эксперты уверены, что бурная активность главы федерации связана именно с предстоящими выборами в Госдуму. Это связано с тем, что ФНПР намерена направить своих представителей в главный законодательный орган страны, но не пользуется поддержкой СМИ. Поэтому не мешало бы посидеть с людьми, у которых есть такая поддержка, с теми, кого уже показывают по телевизору.

О федерации давно говорят как о совершенно бесполезной организации с точки зрения защиты прав трудящихся. И наоборот, ФНПР все активнее «укрепляет дружбу» с работодателями в умиротворении недовольных трудовых коллективов. Об организации для них полноценного отдыха в санаториях и пансионатах ФНПР нет и речи. Многие туристические объекты, в том числе детские оздоровительные лагеря, например, в Белгородской области и в Бурятии, лежат в руинах. Минздрав РФ констатирует очень низкую эффективность использования имущества профсоюзов и, как следствие, нарушение прав их рядовых членов, которые не могут получать медицинские услуги.

В настоящее время в органах ФНПР проводится масштабное расследование коррупции, к которому присоединились Минюст, Генпрокуратура, Росреестр, Росимущество, Минздрав, Счетная палата и ФНС. Свои оценки государственные органы уже представили: Шмаков и его команда уже много лет занимаются незаконным отчуждением имущества ФНПР. Ужасающая статистика приводит Генеральная прокуратура Российской Федерации, которая установила, что из 2582 объектов, переданных в 1992 году Всеобщей конфедерацией профсоюзов СССР на баланс ФНПР, осталось только 783.

«Итоги проверки показали, что целый ряд объектов профсоюзной собственности отчужден незаконно в пользу третьих лиц в результате неправомерных действий путем применения различных схем, – сообщает надзорное ведомство в ответ на запрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в ФНПР.

При нынешнем руководстве фактически было разграблено около 70% имущества советских здравниц, в результате чего государству был нанесен колоссальный ущерб. Ситуация усугубляется тем, что отчужденное имущество часто сдавалось в аренду самой ФНПР, которая оплачивала ее услуги, даже за счет средств, предоставленных ей в виде государственных субсидий или банковских кредитов. Прибыль от коммерческих операций, скорее всего, депонировалась в структурах, связанных с руководством федерации.

Например, выяснилось, что в 2016-2018 годах ФНПР выделила всего 160 млн рублей из 1,9 млрд арендных платежей, полученных на ремонт и реконструкцию очистных сооружений санатория-курорта Кавказских минеральных вод. В результате инфраструктура пришла в упадок, и теперь нужны огромные суммы денег на ее ремонт. В целом, как сообщила генпрокуратура в письме тогдашнему полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Матовникову, стоимость восстановления санаториев в регионе может составить 20 миллиардов рублей.

По данным государственных органов, при Михаиле Шмакове профсоюзная собственность отчуждается практически повсеместно, включая Москву, Калужскую и Ростовскую области, Краснодарский и Приморский края, Республику Северная Осетия-Алания, Алтай и Карачаево-Черкесия. Например, в Краснодарском крае «дочка» федерации ООО «Адлеркурорт» передала в собственность третьим лицам ЗАО «Пенсионный« Фрегат ». В Санкт-Петербурге ФНПР продала свои доли в ОАО « Санаторий Сестрорецкий курорт» ниже рыночной цены в 230 раз. В Карелии прокуратура и полиция сейчас проводят проверки по факту умышленного банкротства ООО «Санаторий Марциальные Воды». Руководство ФНПР растрачивает даже объекты культурного наследия – например, , «Здание Ермоловских бань», «Родоновые бани» и «Грязевые ванны» в Пятигорске. Ущерб, по предварительным данным, составляет около 2 миллиардов рублей.

Одно из громких расследований было возбуждено в ноябре 2019 года ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Это афера руководства ФНПР с крупным санаторно-курортным комплексом кавказских минеральных вод, которую Федерация Шмакова якобы осуществила совместно с Федерацией профсоюзов Ставропольского края (ФПСК). Выяснилось, что в 2005 году ФНПР и ФПСК создали в Кисловодске коммерческий холдинг «Курорт Менеджмент», который в 2006-2018 годах был передан 30 крупным санаторно-курортным и лечебно-профилактическим учреждениям всего за 867,9 млн рублей, несмотря на то, что что рыночная цена объектов составляла 1,1 млрд. По версии следствия, разницу присвоили сотрудники ФНПР и ФПСК.

«В результате политики, проводимой руководством ФНПР, единый санаторно-курортный комплекс профсоюзов, который создавался десятилетиями, во многом исчез», – об этом говорит Генпрокуратура после проведенной проверки.

Надзорный орган объясняет такое положение дел «закрытым характером информации по имущественным вопросам в профсоюзах и отсутствием механизма контроля за деятельностью их лидеров». В то же время в Законе о профессиональных союзах прямо говорится, что государство должно осуществлять контроль над «средствами от предпринимательской деятельности» ФНПР и что «имущество профсоюзов может быть отчуждено только по решению суда». Очевидно, что организация Михаила Шмакова проигнорировала федеральный закон, по которому ранее были возбуждены громкие уголовные дела.

Еще в 2019 году Генпрокуратура предлагала «проработать вопрос обеспечения прозрачности и гласности профсоюзов с целью предотвращения фактов незаконного отчуждения профсоюзного имущества и обеспечения прав членов профсоюзных организаций».