Банкир Сергей Гришин уже несколько лет ведет бракоразводный процесс со своей женой Анной Федосеевой. Дело хоть и неприятное, однако не неслыханное, и тем удивительнее выглядит шум, поднятый СМИ вокруг этого события. В интервью «Ленте.ру» миллиардер постарался расставить все точки над i.

По словам Гришина , все эскапады, которыми якобы сопровождался его развод, объясняются стрессовым состоянием, в котором предприниматель пребывал на тот момент уже несколько месяцев. Причин тому, помимо неладов с женой, было несколько. Во-первых, в крайне недружественной обстановке проходила продажа части принадлежащего Гришину «Росевробанка». Во-вторых, бизнесмен обнаружил, что в его ближайшем окружении нашлось немало людей, не желающих ему добра. Именно они, по словам Гришина, и инициировали пиар-кампанию в СМИ с целью очернить предпринимателя и еще сильнее расшатать его душевное состояние. Безвольной марионеткой в руках недоброжелателей стала и жена Гришина Анна Федосеева.

«Я стал делать необдуманные шаги, признался Гришин. - Это использовали и продолжают использовать самые разные люди в своих интересах. Стресс быстро перешел в безрассудство. Я с трудом помню тот период, но, к сожалению, публикации в СМИ и судебные разбирательства напоминают об этом до сих пор, мне пришлось сильно постараться, чтобы выбраться и вернуться к нормальной жизни».

Сегодня Сергей Гришин во многом вернул себе душевное здоровье и конструктивный взгляд на ситуацию. Со своими недоброжелателями он намерен разбираться в суде, не предпринимая больше никаких безответственных публичных шагов. На Анну Федосееву бизнесмен также не держит зла, понимая, что в сложившейся семейной ситуации виноваты они оба.