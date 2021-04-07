После запроса депутата Государственной Думы ФС РФ, Заместителя председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члена фракции «Единая Россия» Михаила Романова ход и результаты расследования убийства чемпиона Самарской области по дзюдо Евгения Кушнира взяты на контроль Центральным аппаратом Следственного комитета России. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и о его промежуточных результатах. Эту информацию сообщает официальный сайт СК России.

Напомним, к Михаилу Романову через социальные сети обратились главный свидетель преступления – друг убитого. Он пожаловался на необъективность местного следствия и предупреждении об опасности, которая может ему угрожать со стороны подозреваемых в убийстве и на сегодняшний день избежавших наказания лиц.

Ранее Михаил Романов направил обращения Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по изложенным заявителями фактам и принять установленные законом меры реагирования. Парламентарий подчеркивал, что, по словам заявителей, складывается впечатление, что следователи СУ СК РФ по Самарской области, как минимум, допустили при ведении дела несколько странных нарушений закона, которые могут быть оценены либо как профессиональное несоответствие, либо как сговор с обвиняемыми и коррупционное преступление. Депутат просил Председателя СК России взять дело на личный контроль и дать объективную правовую оценку действиям как обвиняемых, так и представителей правоохранительных органов, расследовавших преступление.

Убийство произошло летом 2019 года. В одном из тольяттинских кафе на Евгения Кушнира и его друга напали около 20 вооруженных человек. Кушнир получил несколько ударов ножом и погиб, его друг с серьезными ранениями попал в больницу. Выживший свидетель смог опознать пятерых нападавших, но в поле зрения следствия попали только двое – Бадал Искендеров и Эльшан Гахирманов. Одного подозреваемого задержали на следующий день, второго — через несколько дней. По данным следователей, причиной разборок стали «личные неприязненные отношения». Заявители Михаила Романова объясняют, что нападавшие «защищали» интересы бизнесмена, который задолжал потерпевшему большую сумму денег. Кушнир к этим обстоятельствам никакого отношения не имел.

Свидетель, адвокаты и близкие погибшего негодуют, что через короткое время следователь, расследовавший дело, отпустил обоих подозреваемых из СИЗО, после чего они скрылись в Азербайджане. Остальные участники массового убийства вообще не были установлены и не были привлечены к ответственности. Уголовное дело было заведено по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), а не по разным частям статьи 105 «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Комментирует Михаил Романов:

- Я благодарен Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину за молниеносную реакцию на мой депутатский запрос. Родственники и друзья погибшего, а также потерпевший ждали этого решения несколько лет. Уверен, что Центральный аппарат СК России досконально изучит все материалы дела и даст объективную оценку преступлению и местному следствию. При подтверждении изложенных заявителями фактов я намерен добиваться рассмотрения вопроса о предоставлении выжившему защиты в рамках Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» с учетом поступающих на данный момент угроз жизни и здоровью.