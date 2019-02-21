В Тверской области жители поселка Максатиха не могут решить проблему коммунальных неурядиц.

В посёлке не могут разобраться с “фонтаном из фекалий”, который вырвался из прогнившей поселковой канализации. Местные депутаты и районные чиновники не могут найти общего языка, а просьбы в адрес губернатора пока не принесли результата. И бьёт этот “фонтан” уже третий год.

По информации издания “Московский монитор” , “проблемы” посёлка начались в 2009 году. Тогда Максатиху возглавили Вячеслав Елиферов, совладелец ООО “Максатихинские коммунальные системы”, и его партнёр Юрий Синеокий.

В 2017 году произошёл выброс “фонтана с фекалиями”. Спустя год прокуратура передала обвинительное заключение в адрес Жирехиной, ущерб оценили в 300 млн рублей, однако дело отправили на доработку и, судя по публикации, не завершили до сих пор. Тем временем жители посёлка страдали от фекалий, а Елиферов успел покинуть кресло чиновника и стал работать в ООО “ТВ-Регион”.

Вячеслав Елиферов нередко работал вместе с Ириной Шабельной, арбитражными управляющими Никитой Поповым, Андреем Рыжовым, Анжеликой Жирехиной, Валерием Левченко, Антоном Ермилиным, Екатериной Голубович, Оксаной Шитик, Юрием и Станиславом Синеоких, юристами Натальей Плясенко и Анной Воротиловой, уточняет Мосмонитор. Впервые эта группа, распределённая между Союзом “УрСО АУ” и Ассоциацией ВАУ “Достояние”, сотрудничала при “освоении” Конаковского фаянсового завода, которым руководил Елиферов.

Часть собственности завода была передана ЗАО “Кузнецовское” (директор Юрий Синеокий) и НП “Межрегиональное правовое управление” (в составе учредителей числится Ирина Шабельная). Под залог этой недвижимости компании получили кредиты в “Газэнергопромбанке”, банке “Россия” и “Сбербанке”, а затем в инициативном порядке обанкротились, передаёт “Московский монитор”. Конкурсными управляющими были назначены Жирехина и Рыжов, а судьёй в процессах о банкротствах выступила Шабельная.

Банкротство ЗАО “Кузнецовское” и НП “МПУ” растянулось на долгие годы. В итоге имущество последней компании выкупила некая Екатерина Ким в лице ООО “Антарес”. При этом услуги по сопровождению банкротства продают от лица ООО “МэйДэй”, которое зарегистрировано по одному адресу с НП “Межрегиональное правовое управление”. А бывшим директором и учредителем ООО “МэйДэй” оказалась Наталья Плясенко – партнёр Ирины Шабельной по “МПУ”.

Стоит отметить, что в настоящий момент “МэйДэй” приобрела проблемную компанию ООО “Соловки электросбыт” в Няндоме Архангельской области. Екатерина Ким запустила процесс банкротства, а управляющим на процедуру был назначен Юрий Синеокий.