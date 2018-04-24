В связи с установившейся жаркой погодой убедительно просим жителей и гостей Самарской области строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах!

Всем, кто собирается выехать на природу или в лес, необходимо помнить, что на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная ответственность.

Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63.