На ресурсе Banki.ru опубликована интересная статья Максима Осадчего «Эпическая битва невежества с жадностью бензина, гречки и яиц». Он утверждает, что причинами роста инфляции являются рост мировых цен на сельхозпродукцию, низкая ключевая ставка ЦБ, уход слабых игроков с рынка и даже то, что россияне (такие негодяи) отдыхают в своей стране. Кроме того, автору не нравится, что власти тратят деньги на поддержку семей с детьми – видимо, из-за этого увеличивается дефицит бюджета.

Как пишет Мосмонитор , действительно, статья представляет собой беглый взгляд на происходящие экономические процессы и одностороннюю интерпретацию статистики. Например, если ключевая ставка в России сейчас 5%, в США – 0,25%, а инфляция всего 1,36%. В Китае ставка 3,85%, инфляция 2,5%.

Очевидно, Осадчий, называющий себя «экспертом», замораживает глупости. А также то, что к росту инфляции ведет не монетизация и фискальная политика государства, а жадность производителей и ритейлеров. Основные игроки рынка в 2020 году заработали около 600 миллиардов долларов.

Вопрос: Почему создается впечатление, что автор пытается подделать? Осадчий, судя по всему, уважаемый специалист в знающей среде. Чего нельзя сказать о его работе: он не только возглавляет аналитический отдел BKF, но и входит в правление этого сомнительного карманного банка. Клиенты BKF, специализирующейся на обслуживании юридических лиц, давно предъявляют высокие требования к кредитной организации. Интересно, как до сих пор существует банк с отрицательной прибылью (а это красноречиво свидетельствует о профессиональной пригодности Осадчего): в середине прошлого года чистая прибыль упала до 1490%. Учитывая, что в 2018 году были арестованы покровители БКФ в ЦБ, отец и сын Юргелевичей, сфальсифицировавшие показатели банка.

Но Ольга Михайловна явно идет по лезвию бритвы. У нее уже мало проблем. Совершенно очевидно, в чьих интересах их подчиненный Осадчий сфабриковал «экспертизу». Дело в том, что, отчаянно пытаясь спасти БКФ-банк, Миримская сосредоточилась на своих производственных активах – российском продуктовом холдинге, производящем зерновые быстрого приготовления. Компания, выросшая из непрофильных активов Менатепа, владельцы которой когда-то так успешно проходили приватизацию, также использует меры государственного регулирования, чтобы не допустить получения прибыли от россиян и перевода активов за границу, где Миримская прочно обосновалась: Дома в Лондоне и Форти дей Марми, яхты в Средиземном море, ВНЖ в Италии и Польше. При этом слова о жадности производителей применимы и к ним.

А вот Миримская, явно готовая для достижения своих целей перешагнуть через трупы, похоже, идет на большой риск, угрожая государству пальцем в виде карманного «эксперта» Осадчего. Чтобы отвлечь свой стратегический актив от государственного переворота, осознавая внимание, которое они уделяют продовольственному сектору, Миримская пошла дальше, обвинив власти в «эпической битве невежества». Очевидно, у бизнес-леди девять жизней, поскольку она надеется безнаказанно сбежать.