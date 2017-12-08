Рейд группы «Народный контроль» под руководством Михаила Лыкова организован по инициативе секретаря местного отделения Партии Промышленного района Виктора Воропаева в рамках партийного проекта.

Киоск, незаконно продающий пиротехнику и фейерверки, обнаружен в районе жилого дома на ул. Георгия Димитрова, 117. Продавец ответила, что разрешительной документации на торговлю на месте нет. Пока группа «Народного контроля» проверяла другие объекты потребительского рынка, продавец закрыла павильон и ушла. Сюда вызваны сотрудники полиции для составления акта и привлечения к ответственности предпринимателей.

«Киоск расположены вблизи гостевого маршрута ЧМ-2018, своим видом он портит облик города, а продажа пиротехники без документов и соответствующих разрешений создаёт большую опасность для жизни детей и взрослых», – прокомментировал Виктор Воропаев. Принято решение направить письмо в администрацию района о сносе незаконного киоска.

«Группа продолжит рейды по «теневым» предпринимателям, которые не платят ни налогов, ни белых зарплат, а лишь извлекают прибыль, тем самым нанося ущерб бюджету города и способствуют развитию коррупции», – сказал Михаил Лыков.

Видеоматериал рейда можно посмотреть на хостинге YouTube канал «Депутатское дело».