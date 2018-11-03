В Комсомольском районном суде города Тольятти уже почти год тянется суд против бывших владельцев ПАО «Тольяттиазот». Самый громкий корпоративный спор последних лет между Дмитрием Мазепиным и химическим гигантом ТОАЗ дарит российской судебной практике все новые и новые шедевры игры со здравым смыслом и базовыми юридическими понятиями.

Смесь наглой компиляции документов и абсурдных намеков, ключевых элементов рабочего стиля команды юристов «Уралхима», стороны обвинения в данном споре к двенадцатому месяцу бесконечных допросов свидетелей по делу утратили свою силу и стали откровенно раздражать судью по делу. Главный вопрос, который возникает у наблюдателей в ходе слушаний – как в прозрачных схемах международных расчетов ТОАЗ с партнерами можно найти миллиардные хищения и кто тайный режиссер этого математического абсурда?

Странные письма

На последнем слушании по уголовному делу сторона обвинения вновь пыталась найти доказательства якобы нелегальных действий со стороны сотрудников ТОАЗ. Новым свидетелем со стороны обвинения стал Сергей Попов, занимающий с 2002 года должность главного бухгалтера дочернего банка «Тольяттиазот» «Тольяттихимбанка».

Следствие интересовало письмо, которое якобы было отправлено с электронной почты главбуха. В частности, в этом документе содержатся пояснение о подготовке отчетности для налоговой службы США о порядке налогообложения операций для резидентов США.

Важная деталь, о которой на суде заговорил сам Попов – при печати письма электронный адрес отображается всегда полностью, однако на предоставленном следствием документе видны лишь «какие-то ники». На другом письме указано время 12:25 pm, хотя при 12‑часовом формате исчисления времени предполагается разбиение 24 часов, составляющих сутки, на два 12‑часовых интервала. То есть времени 12:25 pm просто не существует. «Если время якобы было изъято из англоязычного сервера, то составитель такого письма явно учился на «двойки». Это является грубым монтажом», — пояснил господин Попов.

Представителю «Тольяттихимбанка» также задали вопрос по поводу письма, где речь шла о помощи иностранным организациям, собиравшимся разместить в банке денежные средства. Банкир объяснил это тем, что зарубежные партнеры могут не разобраться в нюансах российского законодательства. Подобная помощь оказывается и российским клиентам, кому нужно заполнить анкетные данные. «Вклады от иностранных организаций приносят огромную пользу российской экономике. Здесь налицо взаимовыгодное сотрудничество. Российская экономика получает средства зарубежного капитала. А иностранным компаниям выгодно размещать валюту под действующие процентные ставки в РФ», — рассказал банкир.

Адвокат со стороны защиты Инна Тихомирова отметила, что свидетель не имел возможности изучить эти документы. На заданный следствием вопрос, почему на Сергея Попова оформили доверенность на предоставление интересов зарубежной компании Kamara Limited, банкир ответил, что действующим законодательством это разрешено, да и вообще в ТХБ принято помогать своим клиентам, тем более что возможность банка представлять интересы клиентов на территории РФ прописана в депозитарных договорах.

Нужно отметить, что сторона защиты уже не раз высказывала претензии, как к качеству свидетельских показаний со стороны обвинения, так и к самому обвинительному заключению.

Не менее яркие сцены из спектакля абсурда в здании суда также имели место 28 ноября 2018 г., за две недели до этого, также в рамках другого заседания по делу Дмитрия Мазепина против «Уралхима».

Допрос свидетелей в рамках заседания проходил посредством видеоконференции, установленной с Мещанским районным судом Москвы. В таком формате были допрошены два представителя налоговой инспекции, занимавшиеся проверками «Тольяттиазот»: начальник отдела выездных проверок №1 МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 Светлана Колган и заместитель начальника отдела выездных проверок ИФНС России №36 по г. Москва Александр Шуйков, который на дату проведения налоговой проверки ТоАЗа также являлся сотрудником МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3.

Адвокаты обвиняемых сразу обратили внимание суда на то, что Светлана Колган, отвечает на вопросы прокуратуры, зачитывая ответы с лежащей перед ней стопочкой бумаг с закладками. Налоговик пояснила, что якобы пользуется служебными документами, но так это или нет – удостовериться по видеомонитору было невозможно, так что сомнения в чистоте допроса c самого начала.

«Уралхим» торговал выше рынка

По словам Колган, она участвовала в проверке деятельности «ТоАЗа» за период 2011-2013 годы, по результатам которой инспекция пришла к выводу о занижении ТоАЗом цен на аммиак и карбамид в некоторые месяцы, начислив заводу штрафов и пени на общую сумму более 600 млн рублей. Предприятие, следуя установленной процедуре, оплатило их, одновременно оспорив в суде. Дело в том, что для установления средней рыночной цены налоговики опирались на публикации аналитического агентства Argus и, кроме того, узнавали цены «аналогичного» производителя, АО «Минеральные удобрения» (входят в состав АО «ОХК «Уралхим»).. Проблема в том, что цены рыночное аналитическое агентство Argus публикуются без учета объемов партий – того самого параметра, который серьезно влияет на цену, особенно, при больших объемах поставок.

Например, в 2011-м году, по словам самой Колган, «Тольяттиазот» отгрузил компании «Нитрохем Дистрибьюшн» свыше 1,6 млн тонн аммиака. Упомянутые «Минеральные удобрения» (АО «ОХК «Уралхим») отгрузили почти в 4 раза меньше – порядка 450 тысяч тонн, притом двум поставщикам. Объемы поставляемого ТоАЗом аммиака превышают на 380% объём аммиака, поставляемого «Минеральными удобрениями» (АО «ОХК «Уралхим»). Но налоговики и прокуратура упорно продолжают не замечать этого, сравнивая крупнейшего производителя аммиака в России, «Тольяттиазот», с предприятиями, сравнение с которыми в принципе не корректно. Однако, даже и в этой ситуации, в инкриминируемый период (2007-2011 годы) «ТоАЗ» поставлял свою продукцию по «рыночным» ценам в понимании налоговиков. Представители ФНС признали, что цена была «иногда рыночной, а иногда нерыночной».

Прозвучали и другие интересные данные налоговой службы. В некоторые месяцы цена на аммиак, отпускаемый ТоАЗ, была существенно выше, чем на упомянутом АО «Минеральные удобрения» (АО «ОХК «Уралхим»): 320 долларов за тонну против 260. Такие данные сложно назвать занижением цен «ТОАЗ», при всей неуемной фантазии обвинения, а колебания отпускных цен завода опять-таки свидетельствуют в пользу того, что цены по поставкам на «Нитрохем Дистрибюшн» устанавливались в результате нормального переговорного процесса, о чем ранее уже давали свои показания представители «ТоАЗа».

Поразительно, но на вопрос защиты свидетель Колган ответила, что не считает «ТОАЗ» уникальным предприятием, но когда по ходатайству защиты были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии как раз об уникальности предприятия, транспортирующего свою продукцию по неимеющему аналогов в России аммиакопроводу, представитель ФНС тут же переменила свое мнение, подтвердив уникальность завода.

При этом, оба сотрудника налоговой инспекции подтвердили, что вся продукция «ТОАЗ» оплачивалась компанией «Нитрохем» по прозрачному рыночному контракту, в очередной раз заставив усомниться в предъявленном обвинении в хищении продукции завода.

«Аффилированность» VS «взаимозависимость»

Возможно, что обвинение на взаимопонимание с допрошенными в рамках этого заседания по другим вопросам. В частности на то, что представители налоговой службы Светлана Колган и Александр Шуйков, участвовавшие в проверках ТОАЗа, донесут до суда информацию, которая сыграет против обвиняемых. Сотрудница ФНС Светлана Колган в деталях описывала то, что удалось выяснить в ходе налоговой проверки ТОАЗа, длившейся более года с 3 июля 2014 г. по 27 августа 2015 г., притом что проверяемый период датировался 2011 — 2013 гг., то есть на 3 года ранее описываемого сотрудником ФНС периода.

Колган уверенно рассказала, что была установлена взаимозависимость ТОАЗа и Nitrochem Distribution AG. Здесь следует дать пояснение, что продукция ТОАЗа действительно продавалась через швейцарскую компанию Nitrochem Distribution AG. Причем по версии обвинения последняя, якобы, получала ее по заниженным ценам от ТОАЗа, а продавала на внешних рынках уже по рыночным ценам. Тем самым, по мнению следствия, вся продукция ТОАЗ была безвозмездно и противоправно похищена. Причем версию о похищении следствие продолжает развивать не смотря на то, что завод получил выручку за указанную продукцию. Тезис о занижении цен неоднократно парировался тем, что ценовая политика ТОАЗа по годовым контрактам с Nitrochem Distribution на продажу большого объема аммиака и карбамида, отличалась от применяемых цен, при заключении спотовых сделок, которые подразумевают разовую срочную продажу небольшого объема продукции с расчетом «здесь и сейчас».

Оговорки по Фрейду

Обвинению было важно получить доказательства аффилированности компаний, участвовавших в схеме экспорта. Колган почти удовлетворила надежды прокуратуры, описав схему владения компаниями нерезидентами, фигурирующими в уголовном деле, после чего резюмировала: «На момент заключения долгосрочного соглашения ТОАЗ являлось аффилированным лицом с компанией Nitrochem».

Надо сказать, что в ходе рассмотрения данного уголовного дела уже не раз заявлялись доводы об аффилированности некоторых фирм, видимо без четкого понимания значения термина. В Современном энциклопедическом словаре, составленном Борисом Райзбергом, Леонидом Лозовским и Еленой Стародубцевой дается следующая расшифровка: «К аффилированным лицам компании относятся: управляющий и другие «первые» должностные лица, учредители, а также акционеры, которые, будучи инвесторами компании, участвуют во внутрифирменном управлении». Это две разные юридические категории, которые ни один профессиональный юрист не может спутать.

19-21 декабря в здании Комсомольского районного суда города Тольятти возобновились слушания по делу, за деталями которого мы будем следить.