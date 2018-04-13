Управлением Россельхознадзора по Самарской области совместно с представителями Самарской Таможни и Куйбышевской транспортной прокуратуры в ходе рейда, проведенного на овощной базе Олимпийская, расположенной на улице Дальневосточной в Самаре, была выявлена продукция, запрещенная к ввозу в РФ.

Была выявлена запрещенная к ввозу продукция – 48 ящиков свежих томатов (всего 288 кг), завезенные в Самару через Республику Беларусь из Турции.

На коробках с томатами были видны следы перемаркировки, часть этикеток были сорваны, часть остались. Для некоторых турецких предприятий ввоз томатов в Россию разрешен, однако данная организация-производитель в реестр предприятий, которым разрешен ввоз томатов в РФ, не входит.

Все 288 кг томатов были уничтожены в присутствии владельцев прямо на овощной базе при помощи техники (погрузчик).