Как сообщает Агентство Политических Новостей со ссылкой на популярный телеграм-канал «Незыгарь» глава Верховного суда Вячеслав Лебедев проявляет особый интерес к ходу 150-миллиардного судебного процесса «Россгосстрах» vs. СК «Капитал Лайф Страхование Жизни». Так, он лично назначил рассмотрение дела на 29 апреля, то есть на предполагаемый пик пандемии.

По мнению авторов «Незыгаря» банк « Открытие» в лице его хозяина Михаила Задоронова озаботился платежами за использование бренда РГС компании «РГС Жизнь» (так до 2018 года называлась «Капитал Лайф», в настоящий момент принадлежащая Евгению Гинеру). Делу уже два года, и по мнению авторов канала, понятно почему оно вдруг стало безотлагательным в период «чумы и мора»: дело в деньгах, и весьма немалых… Хотя и совершенно виртуальных. Так как «взятая с потолка» сумма в 150 миллиардов рублей превышает выручку “Капитал Лайфа” за все эти годы и больше, чем, например, цена бренда «Газпрома». Так что гигантское требование за «товарный знак» в пользу Задорнова и его дорогих специалистов по «специальным ситуациям из Альфы» выглядит очевидно абсурдным!

В апреле 2019 года письмо Владимиру Путину с жалобой на суды уже направлял совладелец Альфа-банка Петр Авен (входящее в группу «Альфа» подразделение «А1» в этом деле в участвует вместе с Задорновым). При этом суд первой инстанции и апелляцию Задорнов и «А1» в итоге проиграли. Пришлось продавливать кассацию в лице Суда по интеллектуальным правам, который 6 сентября 2019 года судебные акты отменил и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Компания “Капитал Страхование» Президенту писать не стала, а обжаловала решение СИП в Верховный Суд. Экономическая коллегия ВС, в итоге, отменила незаконное решение кассации.